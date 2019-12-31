Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak etkili olacak
Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim olurken yağışların yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor
|31 Aralık 2019 10:00
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Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim olurken yağışların yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde (Edirne hariç) yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bölgede meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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