Varlık Fonu, Borsadaki payını yüzde 90,60'a yükseltti
Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti
|31 Aralık 2019 09:28
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Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti
Varlık Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk hissesini satın aldı Varlık Fonu'nun Borsa İstanbu'daki payı yüzde 90,60'a yükseldi
Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardık."
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