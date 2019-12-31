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Anaokulunda 'köpek krizi'nde mutlu son

Anaokulunda 'köpek krizi'nde mutlu son
 31 Aralık 2019 09:41
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Anaokulunda 'köpek krizi'nde mutlu son

Erzurum'da bir anaokulu yönetimi tarafından sahiplenilen köpekler krize neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların barınaktan köpek sahiplenebilmesi adına başlattığı çalışmadan ilham alan okul yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan sahiplendikleri köpeğin tekrar barınak tarafından ellerinden alındığını söylediler. Durumun Aziziye Belediyesine bildirilmesi üzerine gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, 'Fındık' eski yuvasına geri döndü.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 3-6 yaş arası çocuklara İngilizce eğitim veren bir anaokulunda bakılan yavru köpekler 'Fındık' ve 'Paşa' etrafa rahatsızlık verdikleri iddiası ile Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na şikayet edildi. Okula gelen ekiplerin çalışmaları üzerine 'Fındık' ve 'Paşa' okul yönetiminden alınarak hayvan barınağına götürüldü. Minik öğrenciler ellerinden alınan Fındık ve Paşa isimli köpeklerinin yokluğu ile üzüntüye boğuldu. Durumu Aziziye Belediyesine bildiren yöneticiler, güzel haberi Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan aldılar.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan sahiplendikleri köpeklerinin kimseye zarar vermediği halde komşularının şikayeti üzerine geri alındığını söyleyen okul müdiresi Pakize Günaydın, "İki yıldır hayvanlarımız var. Bu sürede aşılarını yaptırdık, düzenli olarak yiyeceklerini veriyoruz. Çocuklarımızla birlikte etkinliklere de katılıyorlar. Bizim köpeklerimiz başıboş değil, kapalı alandalar ve bağlı duruyorlar. Zarar verebilecek, beslenmesi yasak bir ırk da değiller. Zararlı olmuş olsa barınaktan karnesini vermez, sahiplendirmezler. Bu sürede herhangi olumsuz bir durum da yaşamadık. Üç ay önce karşı binaya taşınan ve bir kurumda teknisyen olarak çalışan komşumuz sürekli köpeklere karşı fiziki olarak müdahalede bulunuyordu. Hayvanları kışkırtıyordu. Gelip bizimle de konuşmadı. Geçen hafta Dadaşkent Polis Merkezi'nden geldiğini söyleyen iki polis memuru hakkımızda bir şikayetin olmadığını fakat komşumuz tarafından bizim ikaz edilmemiz gerektiğini söyledi. Gerekçe olarak köpeklerin havlamasını ve kendilerine saldırıp yaraladığını söylemiş. Madem böyle bir durum var 'o arkadaş bizimle iletişime geçsin, yaralandıysa raporunu göstersin' dedik. Zaten bizim güvenlik kameramız o alanı görüyor. Herhangi bir olay olmamış, baktık. Daha sonra görevli zabıtalar gelerek CİMER'e şikayet olduğunu ve köpeklerin alınacağını söylediler. Ardından polis memurları ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan geldiler ve köpeklerimizi alıp götürdüler. Çocuklarımız da çok üzüldüler. Velilerimiz de hayvanları soruyor. O köpek için de bence bir travma, yerleri, sahipleri değişiyor" diye konuştu.

'Fındık', eski yuvasına döndü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise yaptığı açıklamada, "Yanlış bir anlaşılmadan dolayı çocukların eğitimine katkı sağlayan bir tane köpek yetkililer tarafından buradan uzaklaştırılmış. Çocukların bu duruma çok üzüldüğünü öğrendik. Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Biz de bunu fark edince durumu ortadan kaldırmak istedik. Çocuklarla uzaklaştırılan köpek 'Fındık'ı bir araya getirmek için gereken çalışmaları yaptık. Ortamı da zarar verecek bir pozisyonda değil. Çocukların sevincini görmek bizim için çok önemli" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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