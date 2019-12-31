Sivas'ta 22 köye ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
|31 Aralık 2019 09:46
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Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 14, Yıldızeli'nde 6, Suşehri ve Şarkışla'da birer olmak üzere 22 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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