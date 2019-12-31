Denizli'de FETÖ operasyonunda biri emekli albay 2 şüpheli yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri emekli albay 2 şüpheli gözaltına alındı.
|31 Aralık 2019 09:49
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Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri emekli albay 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlıların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen polis, biri emekli albay 2 şüpheliyi ikametlerinde gözaltına alındı.
Şüpheli emekli albay, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edildi, diğer zanlı ise tutuklandı.
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