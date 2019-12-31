Mansur Yavaş: Aygün projeyi 1 ay içinde tadil etmezse yıkarım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Sinan Aygün'ün "irtikap" suçlamasının eski başkan Melih Gökçek'le ilgisi olup olmadığı soruldu. Yavaş, "Onu zaman gösterecek ama göbeğine kadar içinde bu işin. Bu soruyu soran Beyaz TV muhabiri. Sürekli görüşüyorlar" dedi. Belediye başkanlarının halktan toplanan vergileri harcadığını belirten Yavaş, "Alaska'da belediye başkanı 9 yıl bir kediydi. Çünkü belediye meclisi bütçeyi hazırlıyor, nerelere harcadığı belli. İngiltere'de Londra haricinde hiçbir belediye başkanı maaş da almaz, belediyeye de gitmez" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk Televizyonu'nda yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün, Togo Kuleleri'yle ilgili mahkeme kararına itiraz için kendisinden para istendiği iddiası değerlendiren Mansur Yavaş, "Benim tarzıma uygun değil ama kolay kazanmaya alışmış kişi ile kanunları uygulayan kişi arasında bir tartışma söz konusu. İmar planından dolayı mahkemenin iptal etmesi var. Meclisten bu kararlar geçerken plan notlarının saklanması gibi deştikçe ortaya saçılan şeyler var" dedi.

"Büyükşehirin 35 bin davası var. Benim için 35 bin davadan bir tanesi" diyen Yavaş, "Belediye meclisi karar almıştır, biz bunu temyiz etmemişizdir. Temyiz etme yönünde çok baskı yapıldı. 'Siz yeter ki evet deyin biz AK Parti ve MHP gruplarını ayarlarız' lafları edildi. Açık açık her yerde gitmeyeceğimi ifade ettim. Kendi dilekçelerinde kendisinin 10 defa 20 defa benimle görüşmek istediğini ve benim görüşmediğimi" ifadelerini kullandı.

'MÜTALAA ALDIKTAN SONRA MÜHÜRLEMEDİK'

Konu kamuoyu gündemine gelmeden önce Aygün'le bir araya geldiklerini aktaran Yavaş, "Temmuz, Ağustos, Eylül ayları olabilir. O günlerde MHP'li belediye meclis üyeleri Sinan Aygün'ün binasının mühürlenmesiyle ilgili üç kez önerge verdiler. Hukuk servisine havale ettim. Bu arada Sinan Aygün görüşmek istedi, görüştük. 'Benim burada müktesep hakkım var, mühürleyemezsiniz' dedi. Hukuk müşavirin yanımıza çağırdım. 'Ben Sinan Aygün'ün düşmanı falan da değilim. Siz bir inceleyin' dedim. Hukuk servisimiz Danıştay 6'ncı Daire'den emekli hakimle görüşüp mütalaa aldı. Biz o zaman mühürlemedik" diye konuştu.

'AYGÜN TELEVİZYONDA TARTIŞMAYI TEKLİF ETTİ'

Didem Arslan Yılmaz'ın "Diğer belediye başkanları neden mühürlemedi?" sorusu üzerine Mansur Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Dava devam ediyor benim 2.1'e göre ruhsatım var, mahkemede de iptal etmediği için mühürleyemezsiniz demiş. Benim dönemimde MHP'li üyeler 'Bunu mühürleyin' deyince, hukuk danışmanı

inceletti, 'Evet müktesep hak olmuş olabilir' dediler. Mahkemenin tebligatının bize verilmemiş olması da bir başka boyut. Neden mühürlenmedi sorusunun cevabı Mimarlar Odası'nın açtığı ayrı davadan geliyor. Belediye meclisi kararı alınca, gelip dilekçe veriyor, niye mühürlemediniz diyor. Mustafa Tuna zamanında 'Hayır mühürlemeyeceğiz' deniliyor. Dava açılıyor ve Mimarlar Odası açıyor ve ruhsatsız olunca biz de mühürlüyoruz."

İddiaların mahkemeye taşındığını hatırlatan Yavaş, "Bunu mahkemede tartışacağız. Bana haber gönderdi, televizyonunda çıkalım diye. 'Biz hakimin moderatörlüğünde tartışacağız' dedim" şeklinde konuştu.

Sinan Aygün'ün kendisi ve belediye meclis üyeleriyle yaptığı görüşmenin içeriği sorulan Yavaş, "Ben kesinlikle istinafa gitmeyeceğimi söyledim. Şimdi Sinan Aygün'ün söylediklerine itibar ediliyor da benim söylediklerime itibar edilmiyor" dedi.

'PROTOKOLDE OKULU YAPMADAN İSKAN YAPMAYACAĞI DENİYOR'

Aygün'e okul inşaatı karşılığında inşaat izni verildiği iddiası sorulan Mansur Yavaş, "Milli Eğitim Bakanlığı ile hayırsever Sinan Aygün olarak protokolü yapmış. Gökçek ben aradı, 'bunu öyle

yapma da bize yap' demiş, ondan sonra vazgeçtim diyor. Ankara Büyükşehir'in imar daire başkanı bunu fark etmiş. Binayı bitirmeden bize okul yapacaktı diyor. Ancak hayırsever olarak yaptırılacağının bildirildiği ve taahhüt verdiği anlaşılmıştır diye yazıyor. Söz konusu okulun yapımının hayır amaçlı olmaktan ziyade onaylanan imar planının, plan notunda bulunan kamu

kuruluşunun sağlayacağı imarlı eğitim parseli üzerine 32 derslikli lise, diğer yapılarla eşzamanlı diyor. Yani bu okulu yapmadan biz iskan yapmayacağız deniyor" ifadelerini kullandı.

'MECLİS ÜYELERİNİ TUZAK KURMAYA ÇAĞIRMIŞ'

İki belediye meclis üyesiyle görüşme talebinin Aygün'den geldiğini belirten Mansur Yavaş, "Onlar 'Biz Sinan Aygün çağırdı' diyor. Çağıran kendisi. Demek ki tuzak kurmaya çağırmış. Ben hukukçuyum, birisi gelse, Aygün'ün oraya rüşvet ister gibi para istese, ne yaparsınız, kovarsınız değil mi? Çıkıp aynı arabayla belediyeye mi gidersiniz? Burada kumpas kurmaya çalıştılar. Arkasında kimler olduğunu biliyorum" diye konuştu.

"Kimler var arkasında?" sorusuna Yavaş, "Bu olayın olduğu günlerde kimlerle telefon görüşmesi yaptıklarını isteyeceğim. Farkında mısınız AK Parti ve MHP uzaktan istiyor. Kendi meclis üyeleri oybirliği ile Sinan Aygün'ün aleyhine almış. Biz o kararları uyguluyoruz. Mansur Yavaş ile rüşvet kelimesini yan yana getiriyor. Bu çamurlar bize bulaşmıyor. Allah kendi dillerini kendilerine doluyor. Asla ve asla böyle bir ifade olmamasına rağmen bir kısım medya saldırdıkça saldırıyor" yanıtını verdi.

'PROJE TADİL EDİLMEZSE YIKARIM'

Yaşananların eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili olup olmadığı sorulan Yavaş, "Onu zaman gösterecek ama göbeğine kadar içinde bu işin. Bu soruyu soran Beyaz TV

muhabiri. Sürekli görüşüyorlar. Artık Melih Bey işi gücü bıraktı, sürekli internetten hakaret üzerine hakaret ediyor. Kendisini muhatap almıyoruz. Bütün belediye meclis kararlarında plan notları saklanmış. Benim görev devraldığımda yüzde 30. Asıl kıymetli yer aşağısı. Mahkeme kararı bozuyor. Biliyor ki inşaat durdurulacak. Mayıs ayında inşaat seviyesi yüzde 60. Her işi bırakmış AVM'ye yüklenmiş. Ben başkasının para hırsıyla, kazancıyla uğraşacak halim yok. Mantık şuydu Ankara'da, biz seçilinceye kadar, kim gelirse gelsin işimizi hallederiz, yok artık böyle bir şey. 8 ay boyunca bir tane imar rantı kararı geçmedi" dedi.

Yıkım kararı verip vermeyeceği sorulan Yavaş, "30 bin metrekare inşaat yapma hakkı var. Buna göre kendinizi ayarlayın dedik. Projenizi tadil edin, yıkacaksanız yıkın, indireceksiniz indirin dedik. 1 ay bekleyeceğiz. Yapmazsa yıkarım. Ankara'nın 20 bin müteahhidi var. Bunların içerisinde sadece 8-10 tanesi yüksek kat alıp haksız kazanç sağladılar. Bunların hepsi FETÖ'ye gitti. Sinan Aygün'ün ortakları dahil şimdi yurt dışında" şeklinde konuştu.

'BUNUN ARKASINDA HÜKÜMETİN OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Mansur Yavaş, Didem Arslan Yılmaz'ın "Hedef Mansur Yavaş'ı alıp yerine kayyum atamak mıydı?" sorusunu, "Bunların telefon konuşmalarını isteyeceğiz. Gerekirse TBMM'ye de götüreceğiz. Bunun arkasında hükümetin olduğuna inanmıyorum" diye yanıtladı.

'İMAR PLAN NOTLARI SAKLANMIŞ'

Belediyeyi zarara uğrattığı öne sürülen bazı görevliler hakkında savcılığa başvurduklarını aktaran Yavaş, "Şehrin kalbine hançer gibi saplanan bazı tartışmalı, mahkemelik olan binalar var. Elbette bakacağım, kontrol ediyorum. Bütün AVM'lere bakıyorum, yıkmak için gitmiyorum, gerçekten usulüne uygun yapılmış mı diye. Meclis kararlarında plan notları yok, saklanmış. Meclise ilk geldiğinde reddediliyor. Burada gizli 13 tane plan notu var deniyor. 2016 Şubat ayında ikisinin birleştirme kararı encümene geliyor, burada da plan notu saklanmış" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi" sorusuna verdiği "Tabi olabilir" yanıtı hatırlatılan Yavaş, "Benim için sürpriz oldu, böyle bir işte ismimin geçmesi ben mutlu etmiştir. Temenni ediyorlardır ama benim gerçekten böyle bir düşüncem yok. Tek düşüncem var. Daha önceden eleştirdiğim birçok aksaklığı ortadan kaldırmak, Ankaralıların mutlu olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA ÇİNLİ TURİST GÖRDÜNÜZ MÜ?'

Ankapark'taki son durumun ne olduğu sorusu üzerine Mansur Yavaş, "Bekliyoruz. Bize teslim edilince Ankaralıya soracağız. Birçok meslek odaları, üniversiteler bu projenin yanlış olduğunu söylediler. Gökçek direndi, 'Burası 1 milyon turist getirecek' dedi. En az masrafıyla en iyisi yapılmış olsaydı. 1 milyon Çinli turist gelecek dendi, Ankara'da Çinli turist gördünüz mü? Turist kültürünüze gelir. Mesela Japonlar iğne oyasının hastası. Nallıhan'a gelirler" diye konuştu.

'DİNOZORLARLA İLGİLİ FİKRİM BENDE KALSIN'

Dinozor maketlerine de değinen Yavaş, "Duruyor şu anda. Bir fikrim var ama bende kalsın. Oraya halkın parası gömüldü. Halka soracağım, anket yapabiliriz. İmha etme diye bir şey yok. Bu para harcanmış. Bir şekilde bu paranın ne yapıp yapıp da 750 milyon harcanan paranın boşa gitmemesi için uğraşacağız. Sadece o değil ki, o kadar çok ki. Mesela Gökçek'in oğlu kulüp başkanıydı. Dünyanın en büyük spor tesisini yaptı, 650 milyon lira harcandı. Bu parayla metro yaparsınız. Onun üzerinde antrenman sahası var. Daha sonra oğlu başkan olamayınca vites attı. Ankara'nın bugün ulaşım sorunu olmayacaktı, metro yapılmış olacaktı" dedi.

'416 MİLYON LİRA TASARRUF ETTİK'

"Ne kadar israf vardı?" sorusu üzerine Yavaş, şunları söyledi:

"Mesela şu kamelya, 390 tane alınmış. Parklar için almışlar. Bir tanesi 1231 TL. toplamına 14 milyon ödenmiş. İsrafla mücadelenin en güzel yer saydam ve şeffaf olmak. Bütçeyi nasıl harcadığımızı halka göstereceğiz. Belediye başkanlığı çok abartılıyor. Belediye başkanı halktan aldığı vergileri, su paralarını vs. bunları onlar adına harcayan kişidir, memurdur. Alaska'da belediye başkanı 9 yıl bir kediydi. Çünkü belediye meclisi bütçeyi hazırlıyor, nerelere harcadığı belli. İngiltere'de Londra haricinde hiçbir belediye başkanı maaş da almaz, belediyeye de gitmez. İhaleler canlı yayında açık olarak başlattık. İnsanlar nereye ne para harcadığımızı görüyor. Büyük ihalelerde çok büyük kırımlar başladı. Bütçede şu anda 416 milyon lira tasarruf ettik. Ayrıca biz 570 milyon borçla devraldık."

'HATALI ŞEKİLDE İŞTEN ÇIKARILANLARI İADE ETTİK'

Seçildikten sonra belediyede kaç kişinin işine son verildiği sorulan Mansur Yavaş, "Toplam işten ayrılan sayısı 159'du. Ben dedim ki, gerçekten kusuru yok, hatalı bir şekilde işine son verilmişse. 30 bin personel var, derhal iade ederiz dedim. Bazı meclis üyeler geldiler anlattılar, hemen geri başlattık. AK Parti'ye yakın bir sendika bize teşekkür etti. Bizim kimsenin ekmeğiyle bir işimiz yok. Yeter ki artık gözümüze bakarak hakaret etmesin" diye konuştu.