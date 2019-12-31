Borsa, güne yükselişle başladı
|31 Aralık 2019 10:15
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Açılışta BIST 100 endeksi, 318,08 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 115.072,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 3,44 ile turizm oldu.
Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 115.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde artışla 114.753,97 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise tüketici güven endeksi başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
Yarın yılbaşı tatili dolayısıyla borsaların kapalı olacağını anımsatan analistler, bugün düşük hacimle de olsa dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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