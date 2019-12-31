Ticari taksilerde polis muhaberesinin dinlenebildiği telsizler ele geçirildi

Malatya'da iki ticari takside polis muhaberesinin dinlenebildiği 4 el telsizi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir istihbarat üzerine iki farklı ticari takside inceleme yaptı.

Aramalarda araçlarda polislerin muhaberesinin dinlenebildiği 4 el telsizi bulundu.

Konuyla ilgili araştırmayı derinleştiren polis, satışını yaptığı telsizlere polislerin kullandığı frekansları yüklediği belirlenen U.C.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise iki el telsizi, bir araç telsizi, bir anten güç ölçer, bir voltmetre, bir masa mikrofonu, bir dizüstü bilgisayar ile çok sayıda materyal ve şüphelinin kendi adına çıkarmış olduğu kartvizit ele geçirildi.