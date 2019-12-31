THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması
Türk Hava Yolları (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgill açıklama yaptı. Açıklamada, "Kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda anlaşıldı" denildi
|31 Aralık 2019 10:46
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