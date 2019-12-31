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THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgill açıklama yaptı. Açıklamada, "Kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda anlaşıldı" denildi
 31 Aralık 2019 10:46
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THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması

Türk Hava Yolları'nın (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."
DHA
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