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Maliye'den sertifika sınavı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Memurlar.net'e gönderdiği yazı ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu sertifika sınavının 2020 yılı içinde açılacağını belirtti
 31 Aralık 2019 10:50
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Maliye'den sertifika sınavı açıklaması

Memurlar.net, sertifika sınavı açılmadığı için iç denetçi kadrolarının boş kaldığını yazmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlar.net'e gönderdiği yazı ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu sertifika sınavının 2020 yılı içinde açılacağını belirtti.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gönderdiği yazı

Memurlar.net internet sitesinde 31.12.2019 tarihinde aşağıda linki bulunan bir haber yer almıştır. https://www.memurlar.net/haber/873831/ic-denetim-koordinasyon-kurulu-sertifika-sinavi-acmali.html?utm_source=headlines

Haber metninin içeriği incelendiğinde, Kalkınma Ajanslarında İç Denetçi olarak atanabilmek için Kamu İç Denetçi Sertifikası sahibi olma şartının bulunduğu ancak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından İç Denetçi Sertifika sınavı yapılmadığından Kalkınma Ajanslarında yeteri sayıda İç Denetçi istihdam edilemediği ifade edilmektedir. Haberde ayrıca İç Denetim Koordinasyon Kurulunun gayri faal olduğu, başkan ve üyelerinin atanmadığı belirtilmektedir.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirileceği ve bu kapsamda 2020 yılında İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı düzenleneceği belirtilmektedir.

Ayrıca 2020-2022 Yeni Ekonomi Programında İç Denetim Koordinasyon Kurulunun etkinliği artırılarak tüm kamu kuruluşlarında iç denetim uygulamaları ve kültürünün yaygınlaştırılması kamu maliyesi alanındaki temel politika ve tedbirler arasında sayılmıştır.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Makamından alınan 24/12/2019 tarihli ve 584704 sayılı Onay ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeliklerine görevlendirmeler yapılmış ve Kurul ilk toplantısını yapmıştır. https://www.hmb.gov.tr/koordinasyon-kurulu

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından en son sertifika sınavı 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra ise öncelikle 5018 sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi ile (31.12.2014 tarihine kadar) belli unvanlara sahip olanların Kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde doğrudan iç denetçi olarak atanabileceklerine dair düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca 08/11/2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle önceki yıllarda İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan sertifika sınavlarında başarılı olan İç Denetçi Adaylarının sertifikalarının geçerlilik sürelerinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması sağlanmış ve bu kapsamda yaklaşık 900'e yakın İç Denetçi Adayının sertifika geçerlilik süreleri uzatılmıştır.

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