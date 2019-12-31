Burdur'da eğitime kar engeli
Burdur'da il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
|31 Aralık 2019 11:01
|Yazdır
Burdur'da il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarındaki ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı, il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, il merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrencilerin de bir gün süreyle izinli sayılmasına karar verildiği aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzmanından yılbaşı gecesi için beslenme uyarısı
31 Aralık 2019 11:57
|Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
31 Aralık 2019 11:39
|Tunceli'de 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
31 Aralık 2019 11:38
|Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak etkili olacak
31 Aralık 2019 10:00
|Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
31 Aralık 2019 09:47
|Sivas'ta 22 köye ulaşım sağlanamıyor
31 Aralık 2019 09:46
|Bir milyondan fazla sivil öldü
31 Aralık 2019 07:45
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
31 Aralık 2019 06:30
|Kiracı boşalttığı evin kapıları, peteklerini söküp götürdü
30 Aralık 2019 22:09
|'Noel Baba yok Alaçamlı gençler var'
30 Aralık 2019 20:22