Sağlık Bakanı Koca: 2020'de yeni şehir hastaneleri açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılda İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesinin açılacağını belirterek, "2020, şehir hastanelerinin yoğun açıldığı, mükemmeliyet merkezlerinin olacağı, sağlık turizmi, tanı merkezleri, ofis ve sağlık müşavirlerinin atamasının yapılacağı önemli bir yıl olacak." dedi.

AA muhabirine 2019 yılını değerlendiren Bakan Koca, 2020 için öngörülen projeleri anlattı.

2019'un, şehir hastanelerinin peş peşe açıldığı bir yıl olduğunu vurgulayan Koca, dünya çapında özelliklere sahip Ankara ve Bursa şehir hastanelerinin hizmete girdiğini anımsattı. 2020'de de yeni şehir hastanelerinin açılacağını vurgulayan Koca, "İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesi, 2020'de devreye girecek." bilgisini verdi.

Bakan Koca, şehir hastanelerinin açılmasıyla mükemmeliyet merkezlerinin sayısının da her geçen gün artacağına işaret etti.

Yeni yılla birlikte sağlık turizmine yönelik çalışmalara da ağırlık vereceklerini dile getiren Koca, 2023'te 1,5 milyon olan sağlık turisti hedefine daha erken ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlendirmek amacıyla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (USHAŞ) 2020'de 20 ülkede sağlık ofisi ve tanı merkezi açacağını bildirdi. Gelecek yıl aynı zamanda 20 ülkeye sağlık müşaviri ataması yapacaklarını da aktaran Koca, "Önümüzdeki yıl hem şehir hastanelerinin daha yoğun açılacağı hem de sağlık turizminin daha önemli olacağı bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

- "İngiltere ile sağlık forumu düzenlenecek"

Sağlık Bakanı Koca, aşının yerlileşme çalışmaları kapsamında, hedef konulan önemli adımların atılacağı bir yıl olacağına dikkati çekerek, "Ayrıca 2020, şehir hastanelerinin yoğun açıldığı, mükemmeliyet merkezlerinin olacağı, sağlık turizmi, tanı merkezleri, ofis ve sağlık müşavirlerinin atamasının yapılacağı önemli bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, 2020'de birçok ülkeyle sağlık iş forumları düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mart ayında İngiltere ile sağlık iş forumu düzenlenecek. Eylül ve ekimde 30 ülke ile sağlık iş forumu özelinde ciddi bir organizasyonumuz olacak. Kırım, Azerbaycan ve benzeri birçok ülkeyle yine teklif ettiğimiz Türk Konseyi ülkeleriyle sağlık iş forumları olacak. Sağlık turizminin ve yerelleşmenin aşı özelinde, şehir hastanelerinin de daha yoğun açıldığı bir 2020 yılı görmüş olacağız."

Sağlık Bakanlığı'nın kuruluşunun 100. yılını da 2020'de özel bir etkinlikle kutlamak istediklerinin altını çizen Koca, "1 milyonu aşan sağlık ordumuzun özverili, fedakar çalışmalarıyla sağlıkta geldiğimiz noktayı önümüzdeki dönem vatandaşımızın nitelikli hakkaniyetli hizmet aldığı, kolay erişebildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.