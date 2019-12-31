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Diyarbakır anneleri 120 gündür evlatları için nöbette

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekle sürüyor
 31 Aralık 2019 11:16
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Diyarbakır anneleri 120 gündür evlatları için nöbette

- Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 120 gündür nöbet tutuyor.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il başkanlığının önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayanlara da örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı.

Oturma eylemine 8 Ekim'de katılan Hatice Ceylan'ın 10 Aralık'ta, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

Umutları artan, oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya'ya da 26 Aralık'ta müjdeli haber verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakan Soylu'nun telefonla arayarak durumu bildirdiği Kaya ailesi, büyük mutluluk yaşadı.

- Annelere toplumun tüm kesimlerinden destek geldi

Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini her fırsatta dile getirdiği Diyarbakır annelerini, Bakan Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden 5 bine yakın kişi ziyaret etti.

Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal anlar yaşandı, gözyaşı döküldü.

- Sanat camiası annelerin yanındaydı

Aralarında Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan, Cengiz Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hanifi Koç'un da bulunduğu çok sayıda sanatçı ve oyuncu, ziyaretleriyle annelerin sesine kulak verdi, evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Çok sayıda gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu da ailelerle görüştü, yaşadıklarını dinledi, desteklerini iletti.

- Sivil toplum kuruluşlarının desteği sürdü

Memur-Sen, Hak-İş, 15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anadolu Yayıncılar Derneği, Hukukçular Derneği, Türkiye Kardeşlik Birliği ile Yedi Renk Tek Yürek Platformunun aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri, oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelere desteğini sürdürdü.

- Şehit aileleri ve Srebrenitsa anneleri de ailelere güç verdi

15 Temmuz Derneği üyelerinden, şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, Askeri Çoban'ın kızı Zehra Çoban, eşi şehit edilen ve kamuoyunda "Yıldız hemşire" olarak bilinen Yıldız Namdar ve ülkenin birçok ilinden şehit yakınları, annelerin yanında yer aldı, ziyaretleriyle onlara güç verdi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri de aileleri yalnız bırakmadı.

- Avrupa'dan destek

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen gurbetçiler, annelerle görüştü.

Öte yandan, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan aileleri ziyaret etti, desteklerini bildirdi.

- Oturma eylemi kararlılıkla sürüyor

Oturma eyleminin başladığı günden bu yana 3 aile evladına kavuşurken, 60 aile de 2020'de çocuklarını kucaklamak için eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden 7 Eylül'de oturma eylemine katılan Güzide Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Aziz'in 4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırıldığını, o günden bu yana evladını görmediğini dile getirdi.

Kaçırıldıktan bir yıl sonra oğlunun kendisini arayarak yaralandığını söylediğini belirten Demir, oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini anlattı.

Demir, çocuklarına kavuşan ailelerin sevincine ortak olduklarını ifade ederek, "İnşallah oğlum da gelsin, devletimize teslim olsun. Çocuklarımızın gelmesini istiyoruz. Çok acı çektik, her gün ağlıyoruz, her gün bize zindan." diye konuştu.

Oğluna seslenen Demir, "Oğlum yeni yılda gel, devletimize teslim ol." dedi.

- "Yolunu gözlüyoruz"

Bitlis'in Güroymak ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Okan için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan Ekrem Gökkuş, tüm girişimlere rağmen evladını terör örgütünün elinden alamadıklarını belirtti.

Oğlunu almadan buradan gitmeyeceğini anlatan Gökkuş, "5 senedir ne gece gecemiz ne gündüz gündüzümüz. Hep onun yolunu gözledik, hala da gözlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklarına kavuşan aileleri görünce sevindiklerini dile getiren Gökkuş, "Allah bize de nasip etsin. Onlar geldi, sanki bizim çocuklarımız geldi. O kadar sevindik. Allah kimsenin gözünü yolda bırakmasın. Ömür boyu senin yolunu gözleyeceğim." şeklinde konuştu.

Gökkuş, oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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