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İstanbul'un 2019 yılı terörle mücadele bilançosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ'ın da bulunduğu 9 terör örgütüne yönelik 2 bin 784 iddianame hazırlanarak, 4 bin 674 şüpheli hakkında dava açıldı - Ayrıca Başsavcılığın talimatıyla, yeni açılan soruşturmalar kapsamında, terör örgütlerine yönelik 1533 operasyon gerçekleştirildi- Operasyonu düzenleyen emniyet ve jandarma ekipleri, 5 bin 516 şüpheliyi gözaltına alırken, bunlardan 1720'si tutuklandı, 782'si itirafçı oldu
 31 Aralık 2019 11:14
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İstanbul'un 2019 yılı terörle mücadele bilançosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019'da, aralarında FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ'ın da bulunduğu 9 terör örgütüne yönelik 2 bin 784 iddianame hazırlanarak, 4 bin 674 şüpheliye dava açıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Başsavcılığın talimatıyla hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bu yıl terör örgütlerine yönelik 1533 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 5 bin 516 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1720'si çıkarıldığı nöbetçi hakimliklerce tutuklandı, 782'si, emniyet, savcılık ya da hakimlik huzurunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Savcılık ve hakimlikçe, örgütün çözülmesine yararlı bilgiler veren bu kişiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan şüpheliler ise ya savcılık talimatıyla ya da hakimlikçe delil durumu ve sağlık nedenleri ile adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Örgütler arasından en çok itirafçı FETÖ'ye mensup şüpheliler arasından çıkarken, bu itirafçıların çoğunluğunun da ''ankesör-sabit kontörlü hat'' soruşturmasında gözaltına alınması dikkati çekti.

Bu rakamların haricinde savcılık, gözaltına alınarak hakkında işlem yapılanların dışında birçoğu yurt dışına kaçan 100'ü aşkın firari şüphelinin de peşine düştü. Bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, firari şüpheliler yakalandığı ya da yeri tespit edildiğinde gözaltına alınıp adli makamlara teslim ediliyor.

- Detaylı operasyon rakamları

Terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik 2019'da 365 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 732 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 205'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü itirafçı olduğu için, diğer şüpheliler de mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakıldı.

Terör örgütü DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik bu yıl 202 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 490 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 104'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 3'ünün itirafçı olması, diğerlerinin de mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Terör örgütü DHKP/C, MLKP-MKP, TİKKO-TKPML'ye yönelik bu yıl 114 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 219 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 90'ı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden birinin itirafçı olması, diğerlerinin de mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakılmasına hükmedildi.

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 2019 yılında 852 operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 4 bin 75 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1321'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 765 itirafçı olduğu, diğerleri ise mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakıldı.

- Açılan dava ve sanık sayısı

Bu yıl açılan yeni soruşturmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda terör örgütlerine ağır darbe vuran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonların yanı sıra 9 terör örgütüne yönelik 2019 yılında 2 bin 784 iddianame hazırladı.

Söz konusu iddianamelerde toplam 4 bin 674 şüpheli yer alıyor. Hazırlanan iddianameler kabul edilerek söz konusu 4 bin 674 kişi, ''sanık'' sıfatıyla hakim karşısına çıkıyor.

Başsavcılıkça terör örgütlerine yönelik hazırlanan iddianame sayısı ve şüpheli dağılımı şu şekilde:

''Terör örgütü DAEŞ; 53 iddianame, 96 şüpheli. Terör örgütü El-Kaide; 5 iddianame 6 şüpheli. Terör örgütü DHKP/C; 70 iddianame, 103 şüpheli. Terör örgütü TİKKO-TKPML; 15 iddianame, 31 şüpheli. Terör örgütü MKP-MLKP; 31 iddianame, 71 şüpheli. Terör örgütü PKK/KCK/YPG; 1094 iddianame, 1291 şüpheli. Terör örgütü FETÖ/PDY; 1516 iddianame, 3 bin 76 şüpheli."
Anadolu Ajansı
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