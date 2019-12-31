1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı

Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu nedenle konu oldukça hassas bir öneme sahiptir.
 31 Aralık 2019 11:17
Yazdır
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı

Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu nedenle konu oldukça hassas bir öneme sahiptir.

5510 sayılı kanunun 43'üncü maddesinde; cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmakta:

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda cumhurbaşkanına verilecek yıllık ödenek 975.000 TL olarak belirlenmiştir. Artış oranı % 9 dur. Bu rakama göre 2020 yılı için belirlenen cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 975.000 ÷ 12 = 81.250 TL'dir. Cumhurbaşkanının emekli aylığı ise 81.250 x % 40 = 32.500 TL'dir.

TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin maaşı

TBMM başkanı ve eski başbakanların emekli aylığı ise cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75'idir. Buna göre 2020 yılında TBMM Başkanı ve eski Başbakanlara ödenecek emekli aylığı 32.500 x % 75 = 24.375 TL'dir.

Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanının emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 32.500 x % 45 = 14.625 TL'dir.

Bunların emekli maaşları yıllık olarak cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlendiği için maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle emekli maaşlarında artış olmamaktadır. Dolayısıyla bunların emekli maaşları yıl başında ne kadar ise yıl sonunda da aynıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
34 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu, sadece sol görüşlü internet sitelerine reklam verdi
31 Aralık 2019 11:57		 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı
31 Aralık 2019 11:05
Mansur Yavaş: Aygün projeyi 1 ay içinde tadil etmezse yıkarım
31 Aralık 2019 09:57		 Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
31 Aralık 2019 09:48
Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi
31 Aralık 2019 00:10		 CHP: Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim
30 Aralık 2019 22:46
Fikri Işık: Kısa zamanda açıklama yapacağım
30 Aralık 2019 22:30		 Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
30 Aralık 2019 22:24
M. İnce: CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır
30 Aralık 2019 21:58		 Kadına yönelik şiddette zirve Avrupa ülkelerinin
30 Aralık 2019 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı12:23 - Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı12:15 - Veterinere baykuş tehdidine 2 yıl hapis12:14 - Elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı12:13 - Gram altın 292 lira seviyelerinde12:13 - 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi.12:11 - Meclis'e 'öğrenci affı' teklifi sunuldu12:09 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - MEB: SMS, anlık iletişim programları üzerinden veri talep etmeyin ve paylaşmayın12:00 - 'Alerjen gıdalar menüde belirtilecek'
11:57 - Uzmanından yılbaşı gecesi için beslenme uyarısı11:57 - İmamoğlu, sadece sol görüşlü internet sitelerine reklam verdi11:42 - Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı11:39 - Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller11:38 - Tunceli'de 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor11:20 - Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek11:18 - Kartal'da istinad duvarı çöktü11:17 - Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Araç muayene ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Demet Akalın: Milano'dan alışveriş yaparım, arabamı yerli alırım
Soru yanıtlamama rekoru Adalet Bakanlığı'nda
İç Denetim Koordinasyon Kurulu sertifika sınavı açmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Huzur 1
sevda yüklü kervanlar 1
ankara havaları 1
şiir 2
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
liverpool 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 2
jailson marques siqueira 1
martin scorsese 1
intihar 4
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam