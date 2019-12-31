Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı

Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu nedenle konu oldukça hassas bir öneme sahiptir.

5510 sayılı kanunun 43'üncü maddesinde; cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmakta:

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda cumhurbaşkanına verilecek yıllık ödenek 975.000 TL olarak belirlenmiştir. Artış oranı % 9 dur. Bu rakama göre 2020 yılı için belirlenen cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 975.000 ÷ 12 = 81.250 TL'dir. Cumhurbaşkanının emekli aylığı ise 81.250 x % 40 = 32.500 TL'dir.

TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin maaşı

TBMM başkanı ve eski başbakanların emekli aylığı ise cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75'idir. Buna göre 2020 yılında TBMM Başkanı ve eski Başbakanlara ödenecek emekli aylığı 32.500 x % 75 = 24.375 TL'dir.

Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanının emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 32.500 x % 45 = 14.625 TL'dir.

Bunların emekli maaşları yıllık olarak cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlendiği için maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle emekli maaşlarında artış olmamaktadır. Dolayısıyla bunların emekli maaşları yıl başında ne kadar ise yıl sonunda da aynıdır.