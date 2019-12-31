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Kartal'da istinad duvarı çöktü
KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor
|31 Aralık 2019 11:18
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