İETT otobüsüne başka bir otobüsün arkadan çarptığı anlar kamerada

- Fatih'te bir duraktan yolcu alarak hareket eden fakat trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kalan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Kasım Cumartesi günü saat 09.30 sıralarından Fatih Beylerbeyi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde seferine başlayan İETT otobüsü Beylerbeyi Caddesi üzerindeki bir duraktan yolcu aldıktan sonra tekrar yoluna devam etmek için harekete geçti. Duraktan çıkan otobüs trafikteki yoğunluk nedeniyle durmak zorunda kalınca, arkasından gelen başka bir İETT otobüsü duramayarak arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle otobüslerde bulunan yolcular sağa sola hafif şekilde çarptı. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran şoför aşağıya inerek diğer araçta bulunan şoför ve yolcuları kontrol etti. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte caddedeki trafik normale dönerken, yaşanan kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.