Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) üç seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
|31 Aralık 2019 11:39
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) üç seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.
Bursa-İstanbul hattında karşılıklı olarak 07.00-14.25 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan dokuz sefer de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.
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