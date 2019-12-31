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Uzmanından yılbaşı gecesi için beslenme uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş:- "Aşırıya kaçmadan yapılacak kaçamaklar, ertesi gün telafi edilebilir. Ancak bu noktada asıl önemli olan abartmamaktır. Zamana yayarak ve yavaş yavaş yemekle hem miktar kontrolü sağlanabilir hem de doygunluk hissinden dolayı daha az yenecektir"
 31 Aralık 2019 11:57
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Uzmanından yılbaşı gecesi için beslenme uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş, yılbaşı gecesi aşırıya kaçmadan yapılacak kaçamakların ertesi gün telafi edilebileceğini belirtti.

Ertaş, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı günü ve gecesinde birçok insanın daha fazla yemek yeme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Yılbaşı gecesi sofrası ve sonrasına dair uyarılarda bulunan Ertaş, şunları kaydetti:

"Yılbaşı gecesinden önce öğün atlamadan hafif bir gün geçirmek faydalı olacaktır. Özellikle kahvaltı her daim en önemli öğün olduğundan yılbaşı gecesinde çok yememek için sabah kahvaltısının atlanmaması gerekmektedir. Akşam sofrasında abartmamanın bir diğer yolu da sofraya aç oturmamak. Bu durumda gereğinden fazla yemek kaçınılmaz olacağı için gün içinde daha hafif öğünler tercih edilebilir. Ana öğünlerin yanı sıra ara öğün yapıyor olmak kan şekerini dengelemeye yardımcı olurken yeme ataklarının önüne geçilebilir. Aşırıya kaçmadan yapılacak kaçamaklar ertesi gün telafi edilebilir. Ancak bu noktada asıl önemli olan abartmamaktır. Zamana yayarak ve yavaş yavaş yemekle hem miktar kontrolü sağlanabilir hem de doygunluk hissinden dolayı daha az yenecektir."

- "Menünüz yeşil ağırlıklı olsun"

Ertaş, ne kadar yendiği kadar ne yenildiğinin de önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yılbaşı sofralarında tamamen et ağırlıklı seçimler yapmak yerine salata ve sebzelere de yer vermek sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olacaktır. Pilav, makarna, çorba, ekmek gibi karbonhidrat bakımından zengin besinler arasından bir tanesini tüketmek denge açısından önemli olacaktır. Menü çeşitliliği çok ise en sevdiklerinizden tüketmeye özen gösterin. Örneğin birden çok meyve çeşidi varsa siz en çok sevdiğinizi tercih edin. Bu özeni bütün besin gruplarında gösterin. Hamurlu veya şerbetli tatlılar yerine daha hafif olan sütlü tatlıları tercih edin. Alkol alıyorsanız tükettiğiniz miktarı sınırlandırın."

Kuru yemişlerin de görünmez kalori kaynağı olduğunu ifade eden Ertaş, kavrulmamış, çiğ kuru yemişleri tüketmenin iyi bir tercih olacağını kaydetti.

Ertaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyet aslında bir listeden ziyade bir yaşam tarzı değişikliğidir. Doğum günü, toplantı, yeni yıl, kutlama gibi birçok özel gün organizasyonu, hayatımızın bir parçası. Özellikle diyet yaparken önemli olan bunlardan kendinizi soyutlamak değil, bilinçli şekilde dengeyi sağlamaktır. 'Diyet yapıyorum' düşüncesiyle programlara katılmamak, yemek organizasyonlarını reddetmek sürdürülebilir bir davranış değildir. Unutmayın mutsuz olarak, çok kısıtlı yapılan diyetler zaten günün birinde başarısız olacak ve kişi, kilo artışına sebep olan davranışlarına geri dönecektir."
Anadolu Ajansı
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