İmamoğlu, sadece sol görüşlü internet sitelerine reklam verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı dolaysıyla internet sitelerine reklam verdi. Ancak reklam mecraları sadece sol görüşüyle bilinen internet siteleri oldu.
|31 Aralık 2019 11:57
|Yazdır
Ancak, reklam verilen internet siteleri; gerçekgündem, odatv, t24, gazeteduvar gibi sol görüşlü internet sitelerinden oluştu.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun reklam verdiği internet sitelerinin hiçbiri, ziyaretçi sayıları açısından Alexa ilk 50'de yer almıyor.
İnternet sitelerine reklam verilirken; Sözcü, NTV, Hürriyet gibi yüksek ziyaretçiye sahip hiçbir internet mecrasının tercih edilmemesi, belediye kaynaklarının harcanmasında eski sisteme devam edildiğini, Ak Parti'nin yaptığı hataların aynen tekrar edileceğini göstermektedir.
17 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
31 Aralık 2019 11:17
|Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı
31 Aralık 2019 11:05
|Mansur Yavaş: Aygün projeyi 1 ay içinde tadil etmezse yıkarım
31 Aralık 2019 09:57
|Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
31 Aralık 2019 09:48
|Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi
31 Aralık 2019 00:10
|CHP: Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim
30 Aralık 2019 22:46
|Fikri Işık: Kısa zamanda açıklama yapacağım
30 Aralık 2019 22:30
|Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
30 Aralık 2019 22:24
|M. İnce: CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır
30 Aralık 2019 21:58
|Kadına yönelik şiddette zirve Avrupa ülkelerinin
30 Aralık 2019 21:47