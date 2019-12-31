1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Alerjen gıdalar menüde belirtilecek'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgileri tüketiciye sunulacak"- "Hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılması zorunlu olacak"
 31 Aralık 2019 12:00
Yazdır
'Alerjen gıdalar menüde belirtilecek'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile tüketicilere yönelik birçok önemli düzenleme 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirilecek.

Bakan Pakdemirli, yürürlüğe girecek düzenlemeye yönelik yaptığı değerlendirmede, 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağı bilgisini verdi.

Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğine, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, "Alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, menü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak." ifadesini kullandı.

- "Obeziteyle mücadeleye katkı sağlayacak"

Pakdemirli, hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının da zorunlu hale getirildiğine dikkati çekerek, böylece hazır ambalajlı bir gıdanın 100 gramında veya 100 mililitresinde ne kadar enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker ve tuzun yer aldığının bilineceğini anlattı.

Bakan, Pakdemirli, düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli gıda seçimine ve tüketmesine, obeziteyle mücadeleye ve halen Türkiye'de kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

- Alerjenler belirlendi

Açıklamada, düzenlemeye ilişkin teknik detaylara da yer verildi. Buna göre, yetişkinler için vitamin ve mineraller dışındaki enerji ve bazı besin öğelerinin uluslararası günlük ortalama alım değerleri, "enerji 2000 kilokalori, toplam yağ 70 gram, doymuş yağ 20 gram, karbonhidrat 260 gram, şekerler 90 gram ve tuz 6 gram" olarak belirlendi.

Alerjiye veya intoleransa (tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu) neden olan belirli madde ve ürünler ise "gluten içeren tahıllar, yumurta, hardal, kereviz, yerfıstığı, acı bakla, balık, soya fasulyesi, sert kabuklu meyveler, deniz kabukluları ve yumuşakçaları, susam tohumu, süt ve bunların ürünleri ile kükürt dioksit ve sülfitler." olarak sıralandı. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce örnek bir gıda alerjen tablosu da hazırlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
16-18 saat oruç tutmak, ömrü uzatıyor
27 Aralık 2019 16:10		 'Ekmeksiz kilo verilmez'
25 Aralık 2019 22:20
Yılbaşı öncesi 'merdiven altı kuruyemiş' uyarısı
25 Aralık 2019 21:18		 'Zeytinyağının dört düşmanı vardır'
22 Aralık 2019 21:30
Gaziantep'in yemekleri kadar ünlü kahvesi: Menengiç
22 Aralık 2019 19:48		 Yılbaşı için 'merdiven altı gıda' uyarısı
22 Aralık 2019 17:31
Yalova sütlüsü artık yurt dışında da biliniyor
22 Aralık 2019 16:17		 'Gripten tavuk suyuna çorbayla korunabilirsiniz'
21 Aralık 2019 22:34
Zeytin yaprağı özütünün tip 2 diyabete etkisi kanıtlandı
20 Aralık 2019 11:25		 Tuz tüketiminde azalma var
19 Aralık 2019 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:29 - İstinaf, Yavaş'la kavgalık olan Kesgin'e verilen cezayı onadı12:29 - Sosyal medyanın Türkiye'deki 10 yılı: TikTok Twitter'ı solladı12:28 - Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı12:23 - Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı12:15 - Veterinere baykuş tehdidine 2 yıl hapis12:14 - Elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı12:13 - Gram altın 292 lira seviyelerinde12:13 - 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi.12:11 - Meclis'e 'öğrenci affı' teklifi sunuldu12:09 - Gün ortası döviz fiyatları
12:00 - MEB: SMS, anlık iletişim programları üzerinden veri talep etmeyin ve paylaşmayın12:00 - 'Alerjen gıdalar menüde belirtilecek'11:57 - Uzmanından yılbaşı gecesi için beslenme uyarısı11:57 - İmamoğlu, sadece sol görüşlü internet sitelerine reklam verdi11:42 - Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı11:39 - Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller11:38 - Tunceli'de 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor11:20 - Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Araç muayene ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Demet Akalın: Milano'dan alışveriş yaparım, arabamı yerli alırım
Soru yanıtlamama rekoru Adalet Bakanlığı'nda
İç Denetim Koordinasyon Kurulu sertifika sınavı açmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kader 1
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
hoşgeldin şehr-i transfer 1
kuru iğne tedavisi 2
şiir 2
atiye 1
Huzur 1
yaşamak 1
martin scorsese 1
the irishman 2
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam