Gram altın 292 lira seviyelerinde
|31 Aralık 2019 12:13
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Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 291,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 289,8 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 291,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.953 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından 1.524 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.
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