2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi.
TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.
|31 Aralık 2019 12:13
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