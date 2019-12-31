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2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi.

TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.
 31 Aralık 2019 12:13
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2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi.

İşte 4 büyüklerin harcama limitleri

Beşiktaş:275.335.170 TL

Fenerbahçe:224.731.066 TL

Galatasaray:451.659.184 TL

Trabzonspor:126.552.658 TL
Memurlar.Net
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