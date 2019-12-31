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2020 yılı, genel mal bildirimi yılı

3628 sayılı Kanununda yer alan hüküm gereğince, sonu 5 ve 0 ile biten yıllarda, genel mal bildirimi verilmektedir
 31 Aralık 2019 15:19
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2020 yılı, genel mal bildirimi yılı

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3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder."

Aynı Kanunun7. maddesi ise şu şekildedir:

"Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler"

DEĞERLENDİRME

Özellikle kanunun 7. maddesi çok açıktır. Sonu (0) ve (5) ile biten yıllar denildiği için, 2020 yılında, en geç Şubat ayının sonuna kadar mail bildirimlerinin yenilenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan hüküm gereğince, "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde" bulunmayanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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