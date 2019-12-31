2020 yılı, genel mal bildirimi yılı
|31 Aralık 2019 15:19
|Yazdır
.
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder."
Aynı Kanunun7. maddesi ise şu şekildedir:
"Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler"
DEĞERLENDİRME
Özellikle kanunun 7. maddesi çok açıktır. Sonu (0) ve (5) ile biten yıllar denildiği için, 2020 yılında, en geç Şubat ayının sonuna kadar mail bildirimlerinin yenilenmesi gerekmektedir.
657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan hüküm gereğince, "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde" bulunmayanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Unvan değişikliği sınavları, mezuniyet dönemleri gözetilerek planlanmalı!
31 Aralık 2019 14:05
|Kadroya geçen taşeron işçilerin resmi tatillerdeki mesai ücretleri
30 Aralık 2019 14:20
|AÖF, sınav görevli ücretlerini bu defa arttıracak mı?
30 Aralık 2019 14:01
|CTE, görevde yükselmede, çok kişinin hakkını yiyince, sınav notlarını gizledi
30 Aralık 2019 11:05
|2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
28 Aralık 2019 00:01
|5 adımda Vietnam vizesi nasıl alınır?
27 Aralık 2019 15:37
|Sağlık Bakanlığının 2019/7'de tedbir almaması Ombudsmana şikayet edildi
27 Aralık 2019 15:02
|Particiliğin son bulması, herkesin kendi işini yapması için, mülakatlar son bulmalı!
26 Aralık 2019 14:02
|Yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdamına düzenleme getirildi!
26 Aralık 2019 13:21
|Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?
26 Aralık 2019 00:04