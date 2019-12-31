İstinaf, Yavaş'la kavgalık olan Kesgin'e verilen cezayı onadı
|31 Aralık 2019 12:29
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Mansur Yavaş ile 600 bin dolarlık senedin tahsili konusunda mahkemelik olan işadamı Necmettin Kesgin'e Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, Yavaş'a şantaj yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme nitelikli dolandırıcılık suçlamasında ise cezaya gerek görmedi.
6 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
Taraflar kararı istinafa taşıdı ve dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi tarafından görüldü. Yavaş tarafından Kesgin'in nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla cezalandırılması talebi istinaf mahkemesince de reddedildi. İstinaf mahkemesi, Kesgin hakkında verilen 6 yıl 6 ay hapis cezasını ise onadı.
Çocuklara ilişkin müstehcen görüntüden ceza almıştı
Kesgin hakkında Kasım 2019'da Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verilmişti.
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