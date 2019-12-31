1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstinaf, Yavaş'la kavgalık olan Kesgin'e verilen cezayı onadı

İstinaf mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile davalık olan işadamı Necmettin Kesgin'e verilen 6 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
 31 Aralık 2019 12:29
Yazdır
İstinaf, Yavaş'la kavgalık olan Kesgin'e verilen cezayı onadı

Mansur Yavaş ile 600 bin dolarlık senedin tahsili konusunda mahkemelik olan işadamı Necmettin Kesgin'e Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, Yavaş'a şantaj yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme nitelikli dolandırıcılık suçlamasında ise cezaya gerek görmedi.

6 yıl 6 ay hapis cezasını onadı

Taraflar kararı istinafa taşıdı ve dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi tarafından görüldü. Yavaş tarafından Kesgin'in nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla cezalandırılması talebi istinaf mahkemesince de reddedildi. İstinaf mahkemesi, Kesgin hakkında verilen 6 yıl 6 ay hapis cezasını ise onadı.

Çocuklara ilişkin müstehcen görüntüden ceza almıştı

Kesgin hakkında Kasım 2019'da Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verilmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye işçisini tabancayla öldüren 2 zanlı tutuklandı
29 Aralık 2019 21:18		 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı
29 Aralık 2019 19:19
Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama
28 Aralık 2019 17:31		 Kayseri'de 'cezaevinde isyan' davasında 10 sanığa hapis cezası
27 Aralık 2019 16:52
Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası
27 Aralık 2019 13:41		 Lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye hapis
26 Aralık 2019 19:51
Çocuklara yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis kararı
26 Aralık 2019 17:04		 17,5 yıl hapis cezası aldı, hakimlere teşekkür etti
25 Aralık 2019 19:23
Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı
23 Aralık 2019 15:22		 Malatya'daki seçim kavgası davasında sanıklara müebbet hapis
23 Aralık 2019 14:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:19 - 2020 yılı, genel mal bildirimi yılı15:16 - Bu şehirde içme suyunda yüzde 50 indirim yapıldı15:14 - Eğitim'de geçen hafta neler oldu?15:13 - Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı15:07 - Olumsuz hava koşulları balık tezgahlarını boş bıraktı15:00 - Bakan Akar: Oylamayı beklemeden hazırlıklarımızı yaptık14:52 - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı14:51 - Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis14:50 - İstanbul Havalimanı'ndan 'pas geçme' açıklaması14:43 - Rekabet Kurulu'ndan 3 kuruluşa para cezası
14:40 - Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı14:40 - Olmadı Ekrem Başkan...14:32 - 2019'da ekonomide neler yaşandı?14:30 - Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler14:29 - Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. dizisinin neden bittiğini bu sözlerle açıkladı...14:16 - Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı14:13 - Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek14:05 - Unvan değişikliği sınavları, mezuniyet dönemleri gözetilerek planlanmalı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Araç muayene ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
MEB: SMS, anlık iletişim programları üzerinden veri talep etmeyin ve paylaşmayın
Demet Akalın: Milano'dan alışveriş yaparım, arabamı yerli alırım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar gününü evde geçirmek 1
ibret almak 1
yaşamak 1
intihar 4
kendimden bir başkasını kapsarım 1
mertcan bilici 1
the irishman 2
fotograflarda kendini begenmeme problemi 3
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
kader 1
SON İLANLAR
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Batman ÜniversitesiÖğretim Üyesi Alım İlanı
Batman ÜniversitesiÖğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam