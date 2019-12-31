TikTok adlı uygulama Twitter'ı solladı

Dijital Düşün Derneği, 2009-2019 yılları arasında en çok kullanılan 10 sosyal medya platformunu ve sosyal medya kullanıcı sayılarını araştırdı. Türkiye nüfustan bağımsız olarak sosyal medyayı en yoğun kullanan ilk 10 ülke içinde.

%95'i bir sosyal medya platformuna üye

Son 10 yılda Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. Bugün Türkiye'deki internet kullanıcılarının %95'i bir sosyal medya platformuna üye. Düzenli olarak haftada birden fazla kez sosyal medya sitesine giriş yapan aktif kullanıcı oranı %67. Günde ortalama olarak sosyal medyada geçirilen zaman ise 2 saat 46 dakika. Hatta Instagram, TikTok gibi uygulamaların kullanımında ilk 3 ülke içinde. Bu oranlar dünya geneli ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek.

TikTok yükselişte

Bununla birlikte son yıllarda Instagram ve TikTok yükselişte. Kullanıcı profiline bakıldığında bu iki sosyal mecra Türkiye'deki sosyal kutuplaşmayı da yansıtıyor ve 3 yıldır kullanıcı sayısı bakımından rekabet içinde.

Diğer sosyal medya mecralarında durum

Twitter'ın ise Türkiye'deki siyasi gündemle ilişkili olarak yaygınlaştığı ya da kullanıcı kaybettiği gözleniyor. Örnek olarak Gezi Parkı ile başlayan toplumsal dalgalanmanın yaşandığı 2013 yılı Twitter'ın en çok kullanıcı kazandığı dönemken, 15 Temmuz sonrasında ise miktar kullanıcı kaybettiği gözlemleniyor. Bir iş platformu olan LinkedIn tutarlı bir şekilde kullanıcı kazanıyor. Daha çok kadınların ilgi gösterdiği bilinen görsel paylaşım ağı Pinterest de hatırı sayılır bir büyüme gösteriyor. Ağırlıklı olarak gençlerin kullandığı Snapchat hızlı bir büyüme gösterse de, Instagram'ın hikaye paylaşımı özelliğinin 2016 yılında devreye girmesiyle büyümesi duraklıyor. Google+, Vine, FriensFeed gibi kapatılan platformların da Türkiye'de yüksek kullanıcı sayılarına ulaştığı görülüyor.

Kaynak: dijitaldusun.org