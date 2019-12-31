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Yıl başında en çok cep telefonu hediye edildi

GittiGidiyor verilerine göre tüketiciler, yıl başında sevdiklerine hediye olarak en çok cep telefonunu tercih etti- 20-26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre en çok satılan ürünler arasında ayrıca bebek bezi, cep telefonu kılıfı, kedi ve köpek maması ile kedi kumu da yerini aldı
 31 Aralık 2019 12:12
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Yıl başında en çok cep telefonu hediye edildi

GittiGidiyor'u ziyaret eden kullanıcılar yıl başında sevdiklerine en çok cep telefonu hediye etti.

GittiGidiyor, yaptığı yazılı açıklama ile yıl başı satış verilerini açıkladı. Buna göre, tüketiciler bu yıl sevdiklerini en çok teknoloji ve evcil hayvan ürünleriyle mutlu etti.

Dekoratif ışık, kitap, cep telefonu, cep telefonu kılıfı, televizyon, kedi / köpek maması, oyuncaklar ve aksesuarlar bu yılın trend yılbaşı hediyeleri arasındaki yerini alırken, kullanıcılar yıl başında sevdiklerine hediye olarak en çok cep telefonunu tercih etti.

GittiGidiyor'da 20-26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre en çok satılan ürünler arasında ayrıca bebek bezi, cep telefonu kılıfı, kedi ve köpek maması ile kedi kumu da yerini aldı. Süsleme malzemeleri ve LED ışıklandırmalar da aynı dönemde en çok satılan ürünlerden oldu.

- Z Kuşağı Kılıf, Y Kuşağı cep telefonu hediye etti

Satış verileri her yaş grubunun yıl başı hediyesi için farklı tercihler yaptığını da ortaya çıkardı.

Buna göre 18-25 yaş grubundaki tüketiciler en çok cep telefonu kılıfı alırken, 31-45 yaş grubundaki tüketiciler cep telefonu, 46-50 ve 50+ yaş grubundaki tüketiciler kedi maması satın aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, "Teknoloji ürünleri her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilenler arasında bulunuyor. Özellikle cep telefonunda son dönemde yeni gelen modeller talebi artırırken yükselen fiyatlar karşısında kullanıcılara sunduğumuz avantajlı kampanyalar alım kararına yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Evcil hayvan sahiplerinin yıl başında dostlarını mutlu etmeyi unutmadığını belirten Fedar, kedi maması, köpek maması, kedi kumu ve ödül mamalarının yıl başı öncesi en çok satılan ürünler arasında yerini aldığını bildirdi.

Fedar, "Tüm yıl boyunca evcil hayvan kategorisi satış hacmi olarak en yüksek kategorilerden biri olma özelliği taşıyor. Satın alma kararında, güvenilir ürünlerin en hızlı şekilde tedarik edilmesi evcil hayvan sahipleri için en önemli etkenler arasında bulunuyor. Ayrıca son yıllarda tüketicilerin kendi evcil hayvanları dışında arkadaşlarının evcil hayvanlarına da hediye aldığını ve barınaklara bağış yapmanın da giderek yaygınlaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tüketiciler hediye seçiminde hem ihtiyacı hem bütçeyi gözetiyor

Açıklamada yıl başı hediye alışverişine ilişkin GittiGidiyor kullanıcılarıyla gerçekleştirilen anket sonuçları da yer aldı.

Sonuçlara göre, "Yılbaşında size hediye alınmasını bekler misiniz?" sorusuna yüzde 58 ile "Hayır, beklemem." yanıtı veren tüketiciler, "Bu yılbaşında birine hediye alacak mısınız?" sorusuna ise yüzde 54 ile "Evet" yanıtı verdi.

"Bu yılbaşında hediye alırken neye dikkat edeceksiniz?" sorusunun da yöneltildiği ankette kullanıcıların yüzde 68'i "Hediye alacağım kişinin ihtiyacına" ve yüzde 63'ü de "Fiyatının uygun olmasına dikkat edeceğim" yanıtlarını seçti.

Doğaya zarar vermeyen bir hediye alternatifi seçenlerin oranı yüzde 22 olurken, ambalaj atığı olmaması için paketleme yapmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 10 oldu.

Anket kapsamında, "Hediyenizi nereden almayı tercih ediyorsunuz?" sorusuna zamandan kazandırması ve kolaylık sağlaması sebebiyle yüzde 77 gibi yüksek bir oranla "İnternet üzerinden" yanıtı verildi.

Mağazadan hediye almayı tercih edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak belirlendi.
Anadolu Ajansı
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