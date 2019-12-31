Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi iki kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı yakalandı
|31 Aralık 2019 12:37
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Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda M.C. (26) ve Ü.A. (26) gözaltına alındı.
Zanlıların evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ve örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 5 kitap bulundu.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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