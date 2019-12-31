Irak'ta, Şii protestocular, ABD büyükelçiliğini ateşe verip, içeri girdi
|31 Aralık 2019 12:52
|Yazdır
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor.
Reuters haber ajansı Bağdat Büyükelçisinin ve büyükelçilik çalışanlarının binayı terk ettiğini duyurdu.
Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.
"TAM BİR TAHLİYE YAPTIKLARINI ZANNETMİYORUM"
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, NTV canlı yayınına katılarak, "Basına yansıyan bilgilere göre ABD saldırılarında 25'in üzerinde Haşdi Şabi milisi öldü. ABD ilk defa resmi bir açıklamayla Haşdi Şabi unsurlarına yönelik bir saldırıyı üstlenmiş oldu.
Artan gerginliğe bakıldığında Amerikalıların gerekli önlemleri almış olduğu görülüyordu. Büyükelçilikte şu anda Amerikalı çalışan vardır. Görüntülere bakıldığında büyükelçilik önündeki kalabalık artıyor. Ülkede ekim ayından itibaren gerginlik vardı.
Haşdi Şabi gerginliği de üstüne gelmiş oldu. Bunun kolay kolay atlatılabileceğini düşünmüyorum. İşgalden beri Amerikalıların askeri varlığı ülkede sorgulanan bir konu. Büyükelçilite tam bir tahliye yaptıklarını zannetmiyorum" açıklamasını yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Akar: Oylamayı beklemeden hazırlıklarımızı yaptık
31 Aralık 2019 15:00
|Olmadı Ekrem Başkan...
31 Aralık 2019 14:40
|Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
31 Aralık 2019 14:30
|Bahçeli'den yeni yıl mesajı
31 Aralık 2019 13:31
|'İşsiz sayısı 95 ülkenin nüfusunu geride bıraktı'
31 Aralık 2019 12:42
|İmamoğlu, sadece sol görüşlü internet sitelerine reklam verdi
31 Aralık 2019 11:57
|Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
31 Aralık 2019 11:17
|Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı
31 Aralık 2019 11:05
|Mansur Yavaş: Aygün projeyi 1 ay içinde tadil etmezse yıkarım
31 Aralık 2019 09:57
|Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
31 Aralık 2019 09:48