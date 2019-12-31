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Irak'ta, Şii protestocular, ABD büyükelçiliğini ateşe verip, içeri girdi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor. Kalabalık büyükelçiliğin duvarını ateşe verdi. ABD uçakları Haşdi Şabi üslerini bombalamıştı. AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, protestocular, elçilik binasını basarak içeri girdi.
 31 Aralık 2019 12:52
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Irak'ta, Şii protestocular, ABD büyükelçiliğini ateşe verip, içeri girdi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor.

Reuters haber ajansı Bağdat Büyükelçisinin ve büyükelçilik çalışanlarının binayı terk ettiğini duyurdu.

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.

"TAM BİR TAHLİYE YAPTIKLARINI ZANNETMİYORUM"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, NTV canlı yayınına katılarak, "Basına yansıyan bilgilere göre ABD saldırılarında 25'in üzerinde Haşdi Şabi milisi öldü. ABD ilk defa resmi bir açıklamayla Haşdi Şabi unsurlarına yönelik bir saldırıyı üstlenmiş oldu.

Artan gerginliğe bakıldığında Amerikalıların gerekli önlemleri almış olduğu görülüyordu. Büyükelçilikte şu anda Amerikalı çalışan vardır. Görüntülere bakıldığında büyükelçilik önündeki kalabalık artıyor. Ülkede ekim ayından itibaren gerginlik vardı.

Haşdi Şabi gerginliği de üstüne gelmiş oldu. Bunun kolay kolay atlatılabileceğini düşünmüyorum. İşgalden beri Amerikalıların askeri varlığı ülkede sorgulanan bir konu. Büyükelçilite tam bir tahliye yaptıklarını zannetmiyorum" açıklamasını yaptı.
NTV
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