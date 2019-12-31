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Peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldürüp polisi de yaralayan, ardından yaralı olarak yakalanan zanlı, tedavisinin ardından taburcu edildi- İfade işlemleri için Torbalı'ya getirilen katil zanlısı Enver Y'nin, yakalandığında "ben yapmadım" dediği belirtildi
 31 Aralık 2019 12:58
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Peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren, polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlı, tedavisinin ardından ifade işlemleri için Torbalı'ya götürüldü.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren, bir polisi de yaralayan ve düzenlenen operasyon sonucu yaralı olarak yakalanan zanlı Enver Y'nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince hastaneden alınan zanlı, Torbalı'ya götürüldü.

Bu arada zanlının, ilk yakalandığında polise "ben yapmadım" dediği, otelden kaçarken de bir arkadaşına "Beni almayacak mısın?" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Enver Y. ile birlikte operasyonda yalanan diğer 4 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olayın geçmişi

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü belirtilmişti.

Zanlı, Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürmüş, kartından 1500 lira çekmiş ardından Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gitmişti.

Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının Enver Y. ismiyle otele kayıt yaptırdığı, Diyarbakır'dan da 3 gün önce geldiği belirtilmişti.

Enver Y'nin Atatürk Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yaralı olarak yakalamıştı. Evde iki kişi daha gözaltına alınmış Enver Y, özel bir hastanedeki müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Anadolu Ajansı
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