'İstanbul'da 44 bin polis yılbaşında görevinin başında olacak'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı günü ve gecesinde 44 bin 518 polis, 7 bin 83 jandarma, 347 sahil güvenliği personeli ile zabıta ve itfaiye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını belirtti.

Vali Yerlikaya başkanlığında yılın son asayiş toplantısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezinde düzenlendi.

Kentte yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi hususunda ek tedbirlerin alınması için güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Yerlikaya, "Bu kapsamda 44 bin 518 polisimiz, bekçimiz, 7 bin 83 jandarmamız, 347 sahil güvenliğimizden oluşan personelimiz, AFAD, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz ve raylı sistemler ile hava yolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri, valiliğimiz koordinasyonunda görevi başında olacaktır." dedi.

Tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sabit yol arama ve kontrol noktaları, alışveriş merkezleri, ulaşım ağları, havalimanları, metro, marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik ekipleri bütün tedbirlerimiz alınmıştır. Şehir içi ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar arttırılmıştır.

Tüm ekiplerimizin koordinasyon içerisinde yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerimizdeki eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlardaki kontrol ve denetimleri aralıksız devam etmektedir.

Acil hallerde 110 itfaiye, 112 Sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 159 Karayolları, 186 Elektrik Arıza İhbar hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır. Alınan tedbirler Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimizde (GAMER) takip ve koordine edilecektir. Yeni yılın ülkemize, İstanbul'umuza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Haber peşinde koşan bütün basın mensuplarımızın da yeni yıllarını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."

Toplantıya İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu katıldı.