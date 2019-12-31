GİB'den sahte sosyal medya paylaşımı uyarısı
|31 Aralık 2019 13:23
|Yazdır
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medyada Başkanlığın adı ve logosuyla yapılan paylaşımlarla mükelleflerin kredi kartı ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı uyarısında bulundu.
GİB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, sosyal medya mecralarında Kurumun adı ve logosu kullanılarak "kredi kartı aidatlarıyla ilgili iade işlemlerinin yapılacağına" ilişkin paylaşım ve duyurular yapıldığının belirlendiği ifade edildi.
Duyuruda, anılan paylaşımlarla sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı uyarısında bulunularak, şunlar kaydedildi:
"Başkanlığımız ile hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu paylaşımlarda belirtilen görsel veya linklere girilmemesi özellikle mağduriyetlerin yaşanmaması bakımından önem arz etmektedir. Başkanlığımız ile ilgili her türlü işleminizi www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul Havalimanı'ndan 'pas geçme' açıklaması
31 Aralık 2019 14:50
|Rekabet Kurulu'ndan 3 kuruluşa para cezası
31 Aralık 2019 14:43
|'Türkiye Bursları' için başvuruları alınacak
31 Aralık 2019 14:03
|Diyanet'ten 'İranlı uzman' iddialarına yalanlama
31 Aralık 2019 13:21
|İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulama
31 Aralık 2019 13:16
|'İstanbul'da 44 bin polis yılbaşında görevinin başında olacak'
31 Aralık 2019 13:12
|İstanbul'un 2019 yılı terörle mücadele bilançosu
31 Aralık 2019 11:14
|Marmara Adası'na jeneratörler gönderildi
31 Aralık 2019 10:52
|Maliye'den sertifika sınavı açıklaması
31 Aralık 2019 10:50
|Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı
31 Aralık 2019 10:38