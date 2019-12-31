Adanalılar yılbaşında boru ve açma kebabını tercih ediyor
|31 Aralık 2019 13:44
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İlk olarak kebap ustası Yaşar Aydın'ın yaptığı boru kebabı ve açma kebabı, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi hindi dolmasının alternatifi oldu. Kebapların ününü arkadaşlarından ya da sosyal medyadan duyan çok sayıda vatandaş, yılbaşı gecesi için sipariş verdi.
Yaşar Aydın ise lokantasına üzerinde yerli otomobilin fotoğrafının da bulunduğu 'Hoş geldin 2022' yazılı pankart astı. Aydın, bu yıl yerli otomobilin seri üretime geçmesi planlanan 2022 yılına atıfta bulunmak istediklerini belirterek, Türkiye'de o kadar güzel şeyler yapılıyor ki biz de bir yıl fazladan atlayalım, bir an önce aracımıza kavuşalım istedik dedi.
Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de boru kebabı ve açma kebabına ilgi gösterdiğini kaydeden Aydın, yılbaşı gecesine siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Aydın, İnsanlarımız hindiyle yılbaşını geçiriyordu ama artık boru ve açma kebabıyla kutluyorlar. Kaburga etinin zırhla çekilmesiyle elde edilen et, içi boş boruya takılarak lezzeti özel bir yemeğe dönüşüyor. Açma kebabındaysa etler çok sayıda şişin üzerinde pişiriliyor ve daha ince, çıtır oluyor. Vatandaşlar özel olarak paketlediğimiz bu ürünleri evine götürüp mikrodalgada 1 dakikada ısıtıp, hediye ettiğimiz meşaleyle yılbaşını kutluyor diye konuştu.
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