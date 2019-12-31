Tel Abyad'daki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli uzman onbaşı Rahmi Kaya (27), 29 Aralık'ta teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralandı.

Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Kaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehidin cenazesinin Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından bugün Erzurum'a uğurlanacağı öğrenildi.

Bekar olan Rahmi Kaya'nın Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililerce şehadet haberi verildi.

Haberi alan şehidin annesi Zeliha ve babası Abdurrahman Kaya ile yakınları, şehidin naaşını almak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Kaya'nın şehadet haberini alan bazı komşuları, aile bireylerine taziyelerini iletti. Şehit Kaya'nın baba evinin bulunduğu bina ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

Biri kız 2 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık'ta YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü hatırlatılarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.