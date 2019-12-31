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Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yılın son gününe toplu ulaşımda başladı. Başkan Soyer, vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve vapuru kullanan 1 milyonuncu sürücüye çiçek ve plaket verdi
 31 Aralık 2019 14:13
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Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yılın son gününe toplu ulaşımda başladı. Başkan Soyer, vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve vapuru kullanan 1 milyonuncu sürücüye çiçek ve plaket verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019'un son gününe Konak Vapur İskelesi'nde başladı. Başkan Soyer, 08.35'te kalkan Konak-Bostanlı vapuruna binmek üzere iskeleye gelen 18 milyonuncu yolcu Esma Koçak'a bir sürpriz yaparak çiçek ve plaket takdim etti. Ardından Esma Koçak ve iskeledeki tüm yolculara yeni yıl dileklerini iletti. 1881 Atatürk isimli gemiyle Bostanlı'ya geçen Başkan Soyer, gemi kaptanı Kamile Koç'tan bilgi aldı. Bir kadın kaptanla karşılaşmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Soyer, "Ben böyle başarılı kadınlarımıza 'ilham veren kadınlar' diyorum. Onların sayısı artmalı. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Geminin seyir defterini de imzalayan Soyer, deftere, "Dilerim Kamile Kaptan, daha çok kadın kaptanın İzmir'de görev yapmasının öncüsü olur" yazdı.

İZDENİZ yönetimiyle kısa bir toplantıda yapan Başkan Soyer, yolcu sayısının az olduğu saatlerde büyük gemi çalıştırmanın maliyetli olduğuna dikkat çekti. Soyer, "40-50 kişilik mini gemiler alalım. İnsanlar gün ortasında iskelelere geldiğinde zaman kaybetmesin. Bu araçlarla hızlıca deniz ulaşımını kullanabilsinler" dedi.

İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, deniz taksileri konusunda da çalıştıklarını belirtti. Bostanlı Vapur İskelesi'nde, Soyer'i Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay karşıladı. Başkan Soyer, Üçkuyular'a gitmek üzere arabalı vapur iskelesine gelen 1 milyonuncu sürücüye de çiçek ve plaket verdi. Büyük sürpriz yaşayan sürücü Vedat Kurşunlu ve eşi Asuman Kurşunlu da, aynı dileklerle Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Ardından tramvayla Karşıyaka İskelesi'ne giden Soyer, çarşıyı yürüyerek geçti ve İZBAN'a binerek Halkapınar'a gitti. Metro istasyonuna geçen Başkan, büyükşehir belediye binasının bulunduğu Konak'a metroyla gitti.

Öte yandan, 2019'un son gününde hem toplu ulaşımı denemek hem de İzmirlilerle yüz yüze iletişim kurmak istediğini belirten Başkan Soyer, "Hemşehrilerimizle doğrudan iletişim kurmayı çok seviyorum ve önemsiyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Toplu ulaşım unsurlarının birbirleriyle uyumlu ve konforlu olmasını, zaman kazandırmasını hedefliyoruz; bunun için çalışıyoruz. Yeni yılda tüm İzmirlilere, milletimize her şeyden önce sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket diliyorum. Ülkemiz için de hukukun, ad aletin, demokrasinin ve aklın hakim olduğu bir döneme pencere açılmasını temenni ediyorum." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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