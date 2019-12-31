Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
|31 Aralık 2019 14:30
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AK Parti, yöneticilerin kullandığı makam araçlarında yeni bir adım attı. Audi A6 lüks makam arabaları Volkswagen Passat marka araçlarla değiştirildi.
17 makam aracında kiralama ile üç yıl için 6 milyon liraya yakın tasarruf yapıldığı savunuldu.
PARAYLA 81 OTOMOBİL ALINDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, tasarruf edilen para ile 81 ilin gençlik kolları başkanlarına Renault marka araba hediye etti.
AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, parti yöneticileri için kiralanan 17 makam arabasını değiştirdi. 3 yıl önce kiralanan Audi A-6 araçlardan vazgeçildi. Lüks makam arabaları yerine Wolksvagen Passat tercih edildi.
Daha önce aylık ortalama 15 bin lira verilen araçlar için yeni dönemde 5 bin lira civarında bir kiralama bedeli ödenecek.
Böylece 17 kiralık makam arabası için aylık 170 bin, yıllık 2 milyon, 3 yıllık ise 6 milyonluk tasarruf elde edildi.
OTOMOBİLLERİN 2019 MODELLERİNİN YAKLAŞIK DEĞERLERİ
2019 model Audi A6 Sedan'ın fiyatı 620 bin TL civarında.
2019 model Volkswagen Passat'ın fiyatı 260 bin TL civarında.
Veli Toprak
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