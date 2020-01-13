Sözleşmeli personel, üst öğrenimi bitirince, mali hakları değişir mi?
|13 Ocak 2020 00:03
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sözleşmeli sağlık personelinin pozisyon unvanı ile ilgili alanda üst öğrenim bitirilmese dahi sağlık hizmetleri sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenim bitirmesi ve ilgili öğrenim belgesinin idareye ibrazı halinde müteakip hizmet yılları da dikkate alınarak mevcut sözleşmenin yenilenmesini, sözleşme ücretinin toplu sözleşme hükümlerinin geçerli olduğu 31 Aralık 2019 tarihine kadar aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen ücret grubuna yükseltilebileceği mütalaa edilmiştir.
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