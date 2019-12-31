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Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. dizisinin neden bittiğini bu sözlerle açıkladı...

Behzat Ç.'de 'Hayalet' karakterini canlandıran İnan Konukçu, bir açıklama yapmış ve dizinin devam etmeyeceğini açıklamıştı. Gözler dizide başrolü üstlenen Erdal Beşikçioğlu'na çevrilmişti. Beşikçioğlu, bir açıklama yaptı ve "Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim" dedi.
 31 Aralık 2019 14:29
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Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. dizisinin neden bittiğini bu sözlerle açıkladı...

6 yıl aranın ardından BluTV'de yayınlanan ve devam etmeyeceği belirtilen Behzat Ç. ile ilgili açıklamalar sürüyor. Dizide Hayalet rolünü canlandıran İnan Konukçu, bir açıklama yapmış ve topu başrol Erdal Beşikçioğlu'na atmıştı. Beşikçioğlu, yazılı bir açıklama yaparak, tartışmalara son noktayı koydu.

Beşikçioğlu "Behzat Ç.'ye devam etmeme sebebim fenomen olmuş bir karaktere zarar vermemek" dedi. İşte o açıklama...

"Behzat Ç.'nin daha ilk bölümünden itibaren seyircisinin sahip çıktığı bir proje olması ona hem dizi dünyamızdaki bu farklı konumunu kazandırdı hem de ekibine diziyi daha iyi yazma, çekme ve oynama sorumluluğunu hatırlatan çok önemli bir motivasyon sağladı. Behzat Ç.'yi fenomen haline getiren de bu karşılıklı enerji oldu. 6 yıl sonra seyircinin yoğun talebi ve tabii ki bizim de çok özlememiz nedeniyle Behzat Ç. ekibi eksik de olsa bu duyguda yeniden toplandık ve aslında kendisine gösterilen alkış ve ilgiye adeta bis yaparak teşekkür ettik. Benim için de bu güzel hikaye burada bitecekti ancak devam talebi geldi. Dokuz bölümlük bu özel sezonun devamının olup olmayacağına biraz da ortaya çıkan işin kalitesine göre karar verecektik.

Diziye devam etmemem, başarı sağlamış ve sadık izleyici kitlesi oluşmuş bir projeye, fenomen olmuş bir karaktere zarar vermemek ile ilgili. Behzat Ç.'yi bugün ben oynadım yerime yarın başka bir genç oyuncu oynayabilsin diyedir. Önemli olan projenin, karakterin kimyasının korunmasıdır.

DİZİ DERİN DEVLETLE BİR MÜCADELEYE GİRDİ

Bizimle henüz senaryo bile paylaşılmadan, onayımız alınmadan yeni sezon duyurusuyla-dedikodusuyla beklenti yaratıldı. Sonraki süreçte bir baktık ki hikayede büyük değişiklik var. Behzat Ç. cinayet bürodan uzaklaşıyor, derin devletle bir mücadelenin içine giriyor. Karakterle ilgili çok önemli bir değişiklik söz konusu. İş bambaşka bir şeye dönüşüyor. Behzat Ç. karakterinin ve hikayesinin yaratıcısı Emrah Serbes. O da bu konsept değişikliğinden haberdar edildi mi belli değil. Ayrıca bu işin yönetmeni olan Serdar Akar yeni çekilecek sezonda istenmiyor ve yerine yönetmen koltuğuna başkaları getirilmek isteniyor. Güven Kıraç'ın oynadığı Memduh Başgan karakterinin yeni bölümlerde istenmediği belirtiliyor.

RANT DÜZENİNİN İÇİNDE OLMAK İSTEMEDİM

Sosyal medyada bazı yorumlarda para ile ile ilgili çok yüksek rakamlar istendiği gibi seviyesiz yorumlara da rastladım. Behzat Ç. dizisinde dizisinde oynamış, geçmiş bölümlerden hala paralarını alamayan oyuncu arkadaşlar var. Hiçbir oyuncu için para önemli olmamıştır ama yine de iş devam etmiştir. Behzat Ç.'de her zaman maddeden çok mana bu ivmeyi sağlamıştır. Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim... Bu konudaki takdir hakkımı kullanırken seyirci ve yayıncı arasındaki herhangi bir tartışmadan haberim olmadığını, varsa oyuncu olarak tartışmanın bir tarafı da olmadığımı özellikle belirtmek isterim. Sürçülisan ettikse affola ...''
Sözcü
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