Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı

AÖF, SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİNİ BU DEFA ARTTIRACAK MI? AÖF sınav görevli ücretlerini 3 senede 10 TL arttırmıştı. Ücretleri 25-30 gün sonra yatırıyordu. Daha önce bu konuyu dile getirmiştik. Bakalım 2020 yılında AÖF yönetimi bizi şaşırtacak mı?