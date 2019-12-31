Olmadı Ekrem Başkan...
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Kanal İstanbul'a karşı yürütülen kampanyayı eleştirdi
|31 Aralık 2019 14:40
|Yazdır
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Kanal İstanbul'a karşı yürütülen kampanyayı eleştirdi.
Kaplan, tüm İstanbulluların vergisi alınarak sunulan hizmetlerde kendinin ve ekibinin görüşünü hakikat olarak sunup, üstüne buna katılmayan İstanbulluları 'milletini sevmemekle' itham edemez. Hele hele göreve gelmeden evvel verilen onca 'kucaklama' sözü üzerine hiç olmadı dedi.
Kaplan'ın bugün yayımlanan yazısının tamamı için TIKLAYINIZ
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Akar: Oylamayı beklemeden hazırlıklarımızı yaptık
31 Aralık 2019 15:00
|Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
31 Aralık 2019 14:30
|Bahçeli'den yeni yıl mesajı
31 Aralık 2019 13:31
|Irak'ta, Şii protestocular, ABD büyükelçiliğini ateşe verip, içeri girdi
31 Aralık 2019 12:52
|'İşsiz sayısı 95 ülkenin nüfusunu geride bıraktı'
31 Aralık 2019 12:42
|İmamoğlu, sadece sol görüşlü internet sitelerine reklam verdi
31 Aralık 2019 11:57
|Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
31 Aralık 2019 11:17
|Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı
31 Aralık 2019 11:05
|Mansur Yavaş: Aygün projeyi 1 ay içinde tadil etmezse yıkarım
31 Aralık 2019 09:57
|Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
31 Aralık 2019 09:48