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Rekabet Kurulu'ndan 3 kuruluşa para cezası

Rekabet Kurulu, Koninklijke Philips NV, Türk Philips AŞ ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası hakkında yürütülen soruşturmaları karara bağladı
 31 Aralık 2019 14:43
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Rekabet Kurulu'ndan 3 kuruluşa para cezası

Rekabet Kurulu, Koninklijke Philips NV, Türk Philips AŞ ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası hakkında yürütülen soruşturmaları karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Koninklijke Philips NV ve Türk Philips AŞ'nin standart belirleyen ilgili kuruluşa beyan ettiği altyazı teknolojisine ilişkin standarda esas patentlerini adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarla lisanslayacağına dair taahhüdüne aykırı davranarak, Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Koninklijke Philips NV'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğine karar veren Kurul, teşebbüse 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren yüzde 0,75 oranında olmak üzere idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Türk Philips AŞ'nin ise Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediği sonucuna varıldı.

Öte yandan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Odanın asgari ücret uygulanmasına yönelik karar ve eylemleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini tespit eden Kurul, 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren yüzde 6'sı oranında olmak üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasına idari para cezası verilmesine hükmetti.
Anadolu Ajansı
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