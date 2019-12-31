Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı
|31 Aralık 2019 14:52
|Yazdır
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.
Polis ekiplerince Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis
31 Aralık 2019 14:51
|Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı
31 Aralık 2019 14:16
|Ankara'da eylem hazırlığındaki 5 DAEŞ'lı terörist yakalandı
31 Aralık 2019 13:26
|PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
31 Aralık 2019 12:50
|Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi iki kişi gözaltına alındı
31 Aralık 2019 12:37
|Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
31 Aralık 2019 12:23
|Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
31 Aralık 2019 11:42
|Diyarbakır anneleri 120 gündür evlatları için nöbette
31 Aralık 2019 11:16
|Denizli'de FETÖ operasyonunda biri emekli albay 2 şüpheli yakalandı
31 Aralık 2019 09:49
|FETÖ yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis
30 Aralık 2019 23:44