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Bakan Akar: Oylamayı beklemeden hazırlıklarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya tezkeresi ile ilgili olarak ''Bu tezkerenin çıkması hukuki zarurettir. Tezkere hazırlandı ve TBMM'ye sevk edildi. Oylamayı müteakip, oylamayı beklemeden yapmamamız gereken hazırlıklar neyse zaten yapıyoruz. Asıl mesele tezkereyle beraber bu görev TSK'ya verilecek. Buna göre gereğini yapacağız'' dedi
 31 Aralık 2019 15:00
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Bakan Akar: Oylamayı beklemeden hazırlıklarımızı yaptık

Hulusi Akar'ın sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarette yanında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de vardı.

Bakan Akar, Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Libya'ya asker göndermek için tezkere trafiği başladı. Tezkere geçtiği takdirde Libya'ya ne kadar Türk askeri gidecek?

Libya ile uzun süredir tarihi kültürel birlikteliğimiz var. Asi general Hafter unsurlarının saldırıları söz konusu. Bu çerçevedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok yabancı ülke de olaylara müdahil olmuş durumda. Libya dostumuz kardeşimiz. Sivillere harekatlara ilgisiz kalmamız söz konusu değil. Cumhurbaşkanımıza davet mektubu geldi. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Oylamayı beklemeden yapmamız gereken hazırlıkları yaptık. Gerekli süreç başlamış durumda tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız. Biz Libya için hazırlıklarımızı yaptık. İnsani yardım, eğitim ve işbirliği öncelik görevimiz.

Rusya'nın Hafter güçlerine destek olduğu bilgisini biliyoruz. Moskova ile yol ayrımında mıyız?

Türkiye ve Rusya arasında iyi diyalog kanalları var.

CHP'nin asker gönderme tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siyasetin ötesinde bu bir devlet meselesi. Bu milli mesele. İşin siyasi boyutlarından ziyade bizim uzun yıllar tarihi kültürel ortak değerlerimiz olan onların güvenliklerini sağlayacak şekilde yapmamız gerekenleri yapmak yönünde görev verilirse yapmaya hazırız.

KKTC'DE İHA SİHA ÜSSÜ

Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Oradaki zenginliklerin hakça paylaşımını istiyoruz. Oldubittiye izin vermeyiz. Bir an önce oradaki tarafların bizim garantörlüğümüze saygı göstemelerini bekliyoruz. Garantör olarak sorumluklarımızı yerine getirdik getirmekte de kararlıyız. Bize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Barış istiyoruz hakça paylaşım istiyoruz.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı tamamlanmadan hem Ruslarla hem Amerikalılarla mutabakatlar yapıldı. Mutabık kaldığımız konular konusunda temas halindeyiz. Tacizler sürerse gereğini yaparız.

ABD İLE F-35 GERİLİMİ

Bu konuda son derece soğukkanlıyız. Bütün kurumlarımız sıkı koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmekte. 1000 civarında parçanın Türkiye'de yapılması konusunda anlaşmamız var. Projenin ortağıyız, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ortak çalışmaya tartışmaya açığız.
Memurlar.Net
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