Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde 23 ila 29 Aralık tarihleri arasında yapılanları paylaştı.

EĞİTİMDE BU HAFTA 23-29 ARALIK 2019

KÖY OKULU ÖĞRETMENLERİNE MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI

Bakanlığımız ve Sabancı Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen "Köy Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı" kapsamında ilk etapta 400 öğretmenimiz eğitici eğitimi aldı. Eğitim alan öğretmenlerimiz görev yaptıkları bölgelerde genç meslektaşlarına bilgi ve deneyimlerini aktararak Türkiye'deki toplam 7 bin köy öğretmenine ulaşacaklar.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ "SÜRPRİZ YOK"

2020 LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecine destek vermek amacıyla 3. Örnek Soru Kitapçığımızı yayımladık. Çocuklarımız rahat olsunlar. Söz verdiğimiz gibi, "Sürpriz yok.""BİZDEN" BÜLTENİ ENGEL TANIMIYOR

Her ay öğrencilerimiz aracılığıyla evlerine gönderdiğimiz 'BİZDEN' bülteninin braille alfabesiyle hazırladığımız baskısını görme engelli velilerimize ulaştırıyoruz. Bizim için tek bir anne, tek bir baba olsa da buna değer.

"TRAFİK ADAM" ANLATIYOR...

Sürücü adaylarına, eğiticilere ve sınav görevlilerine animasyon filmlerle ulaşmaya devam ediyoruz. Daha önce sürücü adaylarının sınav süreçlerini tüm detaylarıyla anlatan "Trafik Adam", bu kez Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursu (SRC) sınavlarında görev alacaklara seslendi.

MESLEKİ EĞİTİM PROJE OKULLARINA KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Mesleki ve teknik eğitim veren 264 proje okulumuza yönelik saha ziyaretleri yapıldı ve kurumsal dış değerlendirme süreci tamamlandı. Böylece mesleki ve teknik eğitim veren proje okullarımızın tamamı, kalite güvence sistemi kapsamında değerlendirildi.

MESLEKİ VE TEKNİK ALAN ÖĞRETMENLERİMİZİN %35'İNE EĞİTİM İMKANI

2019 yılı sonunda 18 bin mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenimizin mesleki gelişim eğitimi tamamlandı. Böylece 2019 yılında mesleki ve teknik alanındaki öğretmenlerimizin eğitimi ile ilgili konulan hedefe ulaştık.

Tamamına yakını sektörle iş birliğinde yapılan bu eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2018 yılına göre 7 kat arttı.

EĞİTİM ANALİZ VE DEĞERLENDİRME RAPORLARINA YOĞUN İLGİ

Geçen yıl başlattığımız uygulama kapsamında internet üzerinden yayımlanan eğitim analiz ve değerlendirme raporları, büyük ilgi görüyor. Söz konusu raporlar bugüne kadar 4 milyon kez indirildi.