1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde 23 ila 29 Aralık tarihleri arasında yapılanları paylaştı
 31 Aralık 2019 15:14
Yazdır
Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde 23 ila 29 Aralık tarihleri arasında yapılanları paylaştı.

EĞİTİMDE BU HAFTA 23-29 ARALIK 2019

KÖY OKULU ÖĞRETMENLERİNE MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI

Bakanlığımız ve Sabancı Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen "Köy Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı" kapsamında ilk etapta 400 öğretmenimiz eğitici eğitimi aldı. Eğitim alan öğretmenlerimiz görev yaptıkları bölgelerde genç meslektaşlarına bilgi ve deneyimlerini aktararak Türkiye'deki toplam 7 bin köy öğretmenine ulaşacaklar.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ "SÜRPRİZ YOK"

2020 LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecine destek vermek amacıyla 3. Örnek Soru Kitapçığımızı yayımladık. Çocuklarımız rahat olsunlar. Söz verdiğimiz gibi, "Sürpriz yok.""BİZDEN" BÜLTENİ ENGEL TANIMIYOR
Her ay öğrencilerimiz aracılığıyla evlerine gönderdiğimiz 'BİZDEN' bülteninin braille alfabesiyle hazırladığımız baskısını görme engelli velilerimize ulaştırıyoruz. Bizim için tek bir anne, tek bir baba olsa da buna değer.

"TRAFİK ADAM" ANLATIYOR...

Sürücü adaylarına, eğiticilere ve sınav görevlilerine animasyon filmlerle ulaşmaya devam ediyoruz. Daha önce sürücü adaylarının sınav süreçlerini tüm detaylarıyla anlatan "Trafik Adam", bu kez Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursu (SRC) sınavlarında görev alacaklara seslendi.

MESLEKİ EĞİTİM PROJE OKULLARINA KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Mesleki ve teknik eğitim veren 264 proje okulumuza yönelik saha ziyaretleri yapıldı ve kurumsal dış değerlendirme süreci tamamlandı. Böylece mesleki ve teknik eğitim veren proje okullarımızın tamamı, kalite güvence sistemi kapsamında değerlendirildi.

MESLEKİ VE TEKNİK ALAN ÖĞRETMENLERİMİZİN %35'İNE EĞİTİM İMKANI

2019 yılı sonunda 18 bin mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenimizin mesleki gelişim eğitimi tamamlandı. Böylece 2019 yılında mesleki ve teknik alanındaki öğretmenlerimizin eğitimi ile ilgili konulan hedefe ulaştık.

Tamamına yakını sektörle iş birliğinde yapılan bu eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2018 yılına göre 7 kat arttı.

EĞİTİM ANALİZ VE DEĞERLENDİRME RAPORLARINA YOĞUN İLGİ

Geçen yıl başlattığımız uygulama kapsamında internet üzerinden yayımlanan eğitim analiz ve değerlendirme raporları, büyük ilgi görüyor. Söz konusu raporlar bugüne kadar 4 milyon kez indirildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YLSY sonuçları açıklandı
26 Aralık 2019 18:21		 'Birleştirilmiş sınıflardaki 7 bin öğretme ulaşmayı hedefliyoruz'
26 Aralık 2019 14:23
MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi
25 Aralık 2019 18:59		 MEB'in analiz ve değerlendirme raporları 4 milyon tıklandı
24 Aralık 2019 11:10
LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
24 Aralık 2019 10:03		 Kalfalık ve ustalık için 142 dalda yapılan ilk e-sınav tamamlandı
22 Aralık 2019 11:25
MEB, 2020 yarıyıl mazeret tayin duyurusunu yayımladı
20 Aralık 2019 17:32		 Lisansüstü yurt dışı eğitim programına başvuruda yüzde 27 artış
20 Aralık 2019 15:22
MEB: Kaynaştırma öğrencisini darp eden öğretmen açığa alındı
20 Aralık 2019 14:08		 Bakan Selçuk: Çocukların ekranla ilişkileri kontrol edilmeli
18 Aralık 2019 16:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:27 - 2020'de konut satışında tarihi rekor bekleniyor15:19 - 2020 yılı, genel mal bildirimi yılı15:16 - Bu şehirde içme suyunda yüzde 50 indirim yapıldı15:14 - Eğitim'de geçen hafta neler oldu?15:13 - Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı15:07 - Olumsuz hava koşulları balık tezgahlarını boş bıraktı15:00 - Bakan Akar: Oylamayı beklemeden hazırlıklarımızı yaptık14:52 - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı14:51 - Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis14:50 - İstanbul Havalimanı'ndan 'pas geçme' açıklaması
14:43 - Rekabet Kurulu'ndan 3 kuruluşa para cezası14:40 - Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı14:40 - Olmadı Ekrem Başkan...14:32 - 2019'da ekonomide neler yaşandı?14:30 - Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler14:29 - Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. dizisinin neden bittiğini bu sözlerle açıkladı...14:16 - Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı14:13 - Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Araç muayene ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
MEB: SMS, anlık iletişim programları üzerinden veri talep etmeyin ve paylaşmayın
Demet Akalın: Milano'dan alışveriş yaparım, arabamı yerli alırım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuru iğne tedavisi 2
pazar gününü evde geçirmek 1
ankara havaları 1
Huzur 1
ibret almak 1
nörofren 2
kendimden bir başkasını kapsarım 1
çekip gitme isteği 1
martin scorsese 1
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 1
SON İLANLAR
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Batman ÜniversitesiÖğretim Üyesi Alım İlanı
Batman ÜniversitesiÖğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam