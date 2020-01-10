Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
|10 Ocak 2020 00:04
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Bilindiği üzere, harcırah ödemeleri, 6245 sayılı Kanununda yer alan hükümlere göre yapılmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı harcırah ödemelerinde karşılaşılan 4 soruyu cevapladı.
İllere bildirilen görüş yazısında cevaplanan sorular:
- Salt görev yaptığı kurumu değişen ancak fiili ikametgahı ve görev yeri değişmeyene harcırah ödenir mi?
- Salt kadrosu başka bir bakanlığa aktarılan memura harcırah verilir mi?
- Geçici görev yolluğu fazladan mutad bir ödeme midir? Memuriyet mahalli içinde verilebilir mi?
- Memuriyet mahalli içindeki görevlendirmelerde yol masrafı hangi halde ödenir? İkametgah ile geçici görev arasındaki yol masrafı ödenir mi?
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