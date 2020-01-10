Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?

SAĞLIKTA, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI OLACAK MI? Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan Unvan Değişikliği Sınavı, duyuru yayımlanması ve atama süreci tam 561 gün sürdü. İleride yapılması planlanan unvan değişikliği sınavı için 23 Temmuz 2019 tarihinde talep toplama dışında hala bir duyurunun yapılmamış olması, Sağlık Bakanlığı'nda Unvan Değişikliği Sınavı çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini göstermektedir.