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Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı harcırah ödemelerinde karşılaşılan 4 soruyu cevapladı.
 10 Ocak 2020 00:04
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Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?

Bilindiği üzere, harcırah ödemeleri, 6245 sayılı Kanununda yer alan hükümlere göre yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı harcırah ödemelerinde karşılaşılan 4 soruyu cevapladı.

İllere bildirilen görüş yazısında cevaplanan sorular:

- Salt görev yaptığı kurumu değişen ancak fiili ikametgahı ve görev yeri değişmeyene harcırah ödenir mi?

- Salt kadrosu başka bir bakanlığa aktarılan memura harcırah verilir mi?

- Geçici görev yolluğu fazladan mutad bir ödeme midir? Memuriyet mahalli içinde verilebilir mi?

- Memuriyet mahalli içindeki görevlendirmelerde yol masrafı hangi halde ödenir? İkametgah ile geçici görev arasındaki yol masrafı ödenir mi?

İlgili görüş yazısı için tıklayınız.
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