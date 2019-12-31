Durdurmaya çalıştığı otomobil üzerinden geçti
|31 Aralık 2019 15:42
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otoparka park ettiği otomobil hareket edince, sahibi durdurmaya çalıştığı aracın altında kalarak yaralandı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Veli Adanalı (55) merkez Savrun Mahallesinde bir otoparka otomobilini park ederek araçtan indi. Birkaç adım atıp ilerleyen adam geriye dönüp baktığında otomobilin hareket ettiğini ve üzerine doğru geldiğini gördü. Koşup otomobili arkasından tutarak durdurmaya çalışan Veli Adanalı o esnada hız kazanan aracın altında kaldı. Çevrede bulunanlar koşarak Veli Adanalı'yı otomobilin altından çıkarmayı başardı. Otomobili durdurmaya çalışırken altında kalıp ağır yaralanan Veli A. olay yeri yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Adanalı'nın tedavisi sürüyor.
Veli Adanalı'nın durdurmaya çalıştığı otomobilin altında kalarak ağır yaralandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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