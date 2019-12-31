Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmen belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmeni belirledi. İstanbul Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğretmeni Canan Evecen Antartika'daki bilim üssüne gidecek.

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi teknik koordinasyonunda yürütülmektedir. Söz konusu proje kapsamında geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğretmenlerin bilgi ve kapasitesini artırmak, bu bilgi ve kapasiteyi gelecek nesillere aktarmalarını sağlamak amacıyla Kutup Bölgeleri için Eğitmenleri Destekleme İşbirliği (KEDİ) Projesi başlatılmıştır.

Bu amaçla, Bakanlığımızı temsilen Genel Müdürlüğümüzden KEDİ Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara katılabilecek 3 (üç) aday öğretmenin belirlenerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesi istenilmiştir.

KEDİ Projesi çağrısına http://www.polarresearch.center/kedi/ web adresinden yayınlanan başvuru kriterleri ve formları doğrultusunda çıkılmıştır. KEDİ Projesine başvurular kedi@eba.gov.tr adresi üzerinden Genel Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Genel Müdürlüğünde kurulan komisyon tarafından başvurular değerlendirilmiş olup, başvuru kriterlerine uyan ve en yüksek değerlendirme puanını alan 3 aday öğretmenin ismi belirlenmiştir. Üç aday öğretmenin isimleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmiştir.

Söz konusu üç aday öğretmen ile 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferini koordine edecek İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bir mülakat gerçekleştirilmiştir. 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferinde yer alması öngörülen 1 (bir) öğretmenin seçilmesine yönelik çalışmalar İstanbul Teknik Üniversitesi Lojistik Çalışma Grubu üyeleri tarafından yürütülmüş olup yapılan mülakat neticesinde aşağıda belirtilen sıralama ortaya çıkmıştır:

Asil: Canan EVECEN, Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu, İSTANBUL

1. Yedek: Mehmet Öner ŞAKAR, Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi, ÇORUM

2. Yedek: Eda ÇOŞGUN, İsmet İnönü Ortaokulu, ÇANKIRI



Söz konusu öğretmen seçim sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile iletilmiştir.