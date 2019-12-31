1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmen belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmeni belirledi. İstanbul Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğretmeni Canan Evecen Antartika'daki bilim üssüne gidecek
 31 Aralık 2019 15:42
Yazdır
Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmen belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmeni belirledi. İstanbul Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğretmeni Canan Evecen Antartika'daki bilim üssüne gidecek.

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi teknik koordinasyonunda yürütülmektedir. Söz konusu proje kapsamında geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğretmenlerin bilgi ve kapasitesini artırmak, bu bilgi ve kapasiteyi gelecek nesillere aktarmalarını sağlamak amacıyla Kutup Bölgeleri için Eğitmenleri Destekleme İşbirliği (KEDİ) Projesi başlatılmıştır.

Bu amaçla, Bakanlığımızı temsilen Genel Müdürlüğümüzden KEDİ Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara katılabilecek 3 (üç) aday öğretmenin belirlenerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesi istenilmiştir.

KEDİ Projesi çağrısına http://www.polarresearch.center/kedi/ web adresinden yayınlanan başvuru kriterleri ve formları doğrultusunda çıkılmıştır. KEDİ Projesine başvurular kedi@eba.gov.tr adresi üzerinden Genel Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Genel Müdürlüğünde kurulan komisyon tarafından başvurular değerlendirilmiş olup, başvuru kriterlerine uyan ve en yüksek değerlendirme puanını alan 3 aday öğretmenin ismi belirlenmiştir. Üç aday öğretmenin isimleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmiştir.

Söz konusu üç aday öğretmen ile 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferini koordine edecek İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bir mülakat gerçekleştirilmiştir. 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferinde yer alması öngörülen 1 (bir) öğretmenin seçilmesine yönelik çalışmalar İstanbul Teknik Üniversitesi Lojistik Çalışma Grubu üyeleri tarafından yürütülmüş olup yapılan mülakat neticesinde aşağıda belirtilen sıralama ortaya çıkmıştır:

Asil: Canan EVECEN, Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu, İSTANBUL

1. Yedek: Mehmet Öner ŞAKAR, Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi, ÇORUM

2. Yedek: Eda ÇOŞGUN, İsmet İnönü Ortaokulu, ÇANKIRI

Söz konusu öğretmen seçim sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile iletilmiştir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının bilançosunu açıkladı
31 Aralık 2019 17:05		 SGK, yurt dışından temin edilecek ilaçları açıkladı
31 Aralık 2019 15:47
İstanbul Havalimanı'ndan 'pas geçme' açıklaması
31 Aralık 2019 14:50		 Rekabet Kurulu'ndan 3 kuruluşa para cezası
31 Aralık 2019 14:43
'Türkiye Bursları' için başvuruları alınacak
31 Aralık 2019 14:03		 GİB'den sahte sosyal medya paylaşımı uyarısı
31 Aralık 2019 13:23
Diyanet'ten 'İranlı uzman' iddialarına yalanlama
31 Aralık 2019 13:21		 İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulama
31 Aralık 2019 13:16
'İstanbul'da 44 bin polis yılbaşında görevinin başında olacak'
31 Aralık 2019 13:12		 İstanbul'un 2019 yılı terörle mücadele bilançosu
31 Aralık 2019 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 89,2 milyar lira17:55 - Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı17:45 - 'Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşamayız'17:39 - Gezi Parkı davasında reddi hakim talepleri geri çevrildi17:36 - Hazine ocak-mart döneminde 73,8 milyar borçlanacak17:34 - Yılın son gününde altın fiyatları17:33 - DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi, Burdur'da yakalandı17:29 - Karabük'te 2019'da FETÖ'den bin 778 kişiye işlem yapıldı17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:23 - İmamın çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor
17:23 - Hava Harp Okulundaki askeri öğrenciler esas hakkındaki savunmalarını tamamladı17:21 - 2019'un büyük ikramiyesi hazineye devredildi17:18 - Lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük17:05 - İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının bilançosunu açıkladı16:58 - Meyve bileşenlerinden üretildi: Mor bazlama16:52 - Acun Ilıcalı TV8'e için eleman alacak...Peki şartlar neler?16:40 - Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası16:25 - Eğitim gördüğü kursta 3 yıl sonra işaret dili öğretiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
Araç muayene ücretlerine zam
2020 yılı, tüm kamu personeli için, genel mal bildirimi yılı
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özel sektörün köle alımları 1
atiye 3
sevda yüklü kervanlar 1
yaşamak 1
kuru iğne tedavisi 2
çekip gitme isteği 1
intihar 4
hoşgeldin şehr-i transfer 1
mesafe 3
özel sektör 2
SON İLANLAR
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam