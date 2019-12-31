Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmen belli oldu
|31 Aralık 2019 15:42
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmeni belirledi. İstanbul Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğretmeni Canan Evecen Antartika'daki bilim üssüne gidecek.
Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi teknik koordinasyonunda yürütülmektedir. Söz konusu proje kapsamında geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğretmenlerin bilgi ve kapasitesini artırmak, bu bilgi ve kapasiteyi gelecek nesillere aktarmalarını sağlamak amacıyla Kutup Bölgeleri için Eğitmenleri Destekleme İşbirliği (KEDİ) Projesi başlatılmıştır.
Bu amaçla, Bakanlığımızı temsilen Genel Müdürlüğümüzden KEDİ Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara katılabilecek 3 (üç) aday öğretmenin belirlenerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesi istenilmiştir.
KEDİ Projesi çağrısına http://www.polarresearch.center/kedi/ web adresinden yayınlanan başvuru kriterleri ve formları doğrultusunda çıkılmıştır. KEDİ Projesine başvurular kedi@eba.gov.tr adresi üzerinden Genel Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Genel Müdürlüğünde kurulan komisyon tarafından başvurular değerlendirilmiş olup, başvuru kriterlerine uyan ve en yüksek değerlendirme puanını alan 3 aday öğretmenin ismi belirlenmiştir. Üç aday öğretmenin isimleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmiştir.
Söz konusu üç aday öğretmen ile 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferini koordine edecek İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bir mülakat gerçekleştirilmiştir. 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferinde yer alması öngörülen 1 (bir) öğretmenin seçilmesine yönelik çalışmalar İstanbul Teknik Üniversitesi Lojistik Çalışma Grubu üyeleri tarafından yürütülmüş olup yapılan mülakat neticesinde aşağıda belirtilen sıralama ortaya çıkmıştır:
Asil: Canan EVECEN, Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu, İSTANBUL
1. Yedek: Mehmet Öner ŞAKAR, Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi, ÇORUM
2. Yedek: Eda ÇOŞGUN, İsmet İnönü Ortaokulu, ÇANKIRI
Söz konusu öğretmen seçim sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile iletilmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının bilançosunu açıkladı
31 Aralık 2019 17:05
|SGK, yurt dışından temin edilecek ilaçları açıkladı
31 Aralık 2019 15:47
|İstanbul Havalimanı'ndan 'pas geçme' açıklaması
31 Aralık 2019 14:50
|Rekabet Kurulu'ndan 3 kuruluşa para cezası
31 Aralık 2019 14:43
|'Türkiye Bursları' için başvuruları alınacak
31 Aralık 2019 14:03
|GİB'den sahte sosyal medya paylaşımı uyarısı
31 Aralık 2019 13:23
|Diyanet'ten 'İranlı uzman' iddialarına yalanlama
31 Aralık 2019 13:21
|İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulama
31 Aralık 2019 13:16
|'İstanbul'da 44 bin polis yılbaşında görevinin başında olacak'
31 Aralık 2019 13:12
|İstanbul'un 2019 yılı terörle mücadele bilançosu
31 Aralık 2019 11:14