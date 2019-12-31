SGK, yurt dışından temin edilecek ilaçları açıkladı
|31 Aralık 2019 15:47
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SGK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama
Yurt dışından ilaç temini için öncelikli şart T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ithalat için onay vermesidir. Bu onaydan muaf olan ilaç ve endikasyonları Kurum tarafından yayınlanmaktadır.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan Yurtdışı Aktif İlaç Listesi için tıklayınız.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "Yurtdışı İlaç Listesi"'nde yer alan ilaçlar için ICD-10 kodu, tanı kodu ve varsa açıklamalar ile ilaç kullanım raporunda yer alan ICD-10 kodu, tanı kodu ve açıklamalar uyumlu olmalıdır.
Reçete tarihi, rapor tarihi ile aynı veya o tarihten sonraki bir tarih olmalıdır. Reçete tarihi rapor tarihinden önce olamaz.
Reçeteler düzenlendiği tarihten itibaren 56 gün geçerlidir.
Yurtdışı ilaçlar "verilebileceği tarih"'ten 1 ay önce reçete edilebilir (yatan hasta reçeteleri hariç).
01/11/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete ve ilaç kullanım raporları elektronik olmalıdır. Bu tarihten önce düzenlenen ve elektronik olmayan ilaç kullanım raporları süresi bitimine kadar geçerlidir.
TEDARİK EDİLEN İLAÇ LİSTESİ
|
SIRA
NO
|
BARKOD
|
İLACIN ADI
|
ETKİN MADDE
|
YDI KODU
|
1
|
1111111100026
|
AMMONAPS 500 MG 250 TABLET
|
Sodium phenylbutyrate
|
YDIA03
|
2
|
1111111100446
|
AMMONAPS 940 MG/G 266 G GRANUL
|
Sodium phenylbutyrate
|
YDIA4B
|
3
|
1111111100736
|
AMMONUL 50 ML 1 AMPUL
|
Sodyum Fenil Asetat +sodyum benzoat
|
YDIA7G
|
4
|
1111111101573
|
APO-TETRABENAZINE 25 MG 100 TB (*)
|
Tetrabenazine
|
YDIA3M
|
5
|
1111111100725
|
ATRIANCE INFUSION LOSUNG 250 MG/ML 6 AMP.
|
Nelarabin
|
YDIA7B
|
6
|
1111111101639
|
BENAPEX 550 TABLETS
|
LNAA
|
YDIAAG
|
7
|
1111111101638
|
BENAPEX POWDER 377 GRAM
|
LNAA
|
YDIABA
|
8
|
1111111101269
|
BRONCHITOL 40 MG 280 CAPSULES
|
Mannitol
|
YDIAF4
|
9
|
1111111101036
|
CAPRELSA 100 MG 30 TABLET
|
Vandetanib
|
YDIADA
|
10
|
1111111100975
|
CAPRELSA 300 MG 30 TABLET
|
Vandetanib
|
YDIAC3
|
11
|
1111111100975
|
CAPTIMER 100 MG 50 DRJ.
|
Tiopronin
|
YDIA0X
|
12
|
1111111100112
|
CAPTIMER 250 MG 100 DRJ.
|
Tiopronin
|
YDIA0Z
|
13
|
1111111101636
|
CEVIMELINE HYDROCHLORIDE 30 MG 100 CAPSUL
|
Cevimeline hydrochloride
|
YDIA2R
|
14
|
1111111101552
|
CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT 250 MG 100 CAPSUL
|
Chenodeoxycholic Acid
|
YDIA8V
|
15
|
1111111101801
|
CLOBIUM 10 (CLOBAZAM 10 MG SCORED 60 TABLET)
|
Clobazam
|
YDIA79
|
16
|
1111111101666
|
CLOFRITIS 10 MG 100 TABLET
|
Clobazam
|
YDIA79
|
17
|
1111111101089
|
COMETRIQ 4 ADET 140 MG (7X80 MG KAPSÜL ve 21X20 MG KAPSÜL )
|
Cabozantinib
|
YDIAEJ
|
18
|
1111111100210
|
CYSTADENE 180 G TOZ
|
Betaine anhydrous
|
YDIA1X
|
19
|
1111111100213
|
CYSTAGON 150 MG 100 TABLET
|
Cysteamine Bitartarate
|
YDIA1Z
|
20
|
1111111100215
|
CYSTAGON 50 MG 100 TABLET
|
Cysteamine Bitartarate
|
YDIA21
|
SIRA
NO
|
BARKOD
|
İLACIN ADI
|
ETKİN MADDE
|
YDI KODU
|
21
|
1111111101708
|
DESTOXICAN 50 MG 60 TB
|
Naltrexone hydrochloride
|
YDIAC6
|
22
|
1111111101515
|
ERIOLAN 50 MG 1 VIAL (*)
|
Melphalan
|
YDIA00
|
23
|
1111111101802
|
ETHOSUXIMIDE-ALHAVI 250MG/5 ML (240 ML) SYRUP
|
Ethosuximide
|
YDIA4F
|
24
|
1111111101309
|
ETHYLEX 50 MG 28 TABLETS
|
Naltrexone hydrochloride
|
YDIAC6
|
25
|
1111111100280
|
EVOXAC 30 MG 100 TABLET
|
Cevimelin Hydrochloride
|
YDIA2R
|
26
|
1111111101351
|
FEINARDON 25 MG 112 TB
|
Tetrabenazine
|
YDIA3M
|
27
|
1111111101488
|
FOSCARNET GEMEPE 25MG/ML 250ML 1 VIAL
|
Foscarnet Sodyum
|
YDIA54
|
28
|
1111111100300
|
FRISIUM 10 MG 30 TABLET
|
Clobazam
|
YDIA79
|
29
|
1111111100041
|
GUTRON 2.5 MG 50 TABLET
|
Midodrin
|
YDIA0B
|
30
|
1111111100036
|
GUTRON 5 MG 50 TABLET
|
Midodrin
|
YDIA09
|
31
|
1111111100924
|
HALAVEN 0,44 MG/ML 2 ML 1 VIAL
|
Eribulin mesylate
|
YDIAAU
|
32
|
1111111101041
|
ICLUSIG 15 MG 60 TABLET
|
Ponatinib
|
YDIADF
|
33
|
1111111101042
|
ICLUSIG 45 MG 30 TABLET
|
Ponatinib
|
YDIADG
|
34
|
1111111100110
|
IMUKIN 0,1 MG 5 VİAL
|
Interferon gamma
|
YDIA13
|
35
|
1111111100121
|
IMUKIN 0.1 MG 6 AMP.
|
Interferon Gamma
|
YDIA13
|
36
|
1111111100272
|
LYSODREN 500 MG 100 CAPSULES
|
Mitotane
|
YDIA2O
|
37
|
1111111101553
|
MELPHALAN 50 MG 1 INJECTION (*)
|
Melphalan
|
YDIA00
|
38
|
1111111101764
|
MELPHALAN SUN 50 MG POWDER
AND SOLVENT FOR SOLUTION INJECTION/INFUSION
|
Melphalan
|
YDIA00
|
39
|
1111111101768
|
MELPHALAN TILLOMED 50 MG 1 INJECTION
|
Melphalan
|
YDIA00
|
40
|
1111111101650
|
MEXIL CAPSULE 200 MG 100 CAPSUL
|
Mexiletine hydrochloride
|
YDIA9B
|
SIRA
NO
|
BARKOD
|
İLACIN ADI
|
ETKİN MADDE
|
YDI KODU
|
41
|
1111111101008
|
MEXILETINE HCL 200 MG 100 CAPSULES
|
Mexiletine hydrochloride
|
YDIA9B
|
42
|
1111111100799
|
MULTAQ 400 MG 60 TABLET
|
Dronedarone hydrochloride
|
YDIA8G
|
43
|
1111111101729
|
NALTREXONE 765 MG 5 IMPLANTATION TABLET
|
Naltrexone Hydrochloride
|
YDIAGA
|
44
|
1111111101506
|
NALTREXONE HYDROCHLORIDE 50 MG 30 TB.
|
Naltrexone hydrochloride
|
YDIAC6
|
45
|
1111111101735
|
NALTREXONE-ALHAVI 50 MG 100 CAPSULE
|
Naltrexone hydrochloride
|
YDIAC6
|
46
|
1111111100909
|
NEOPHE 685 MG 550 TABLET
|
LNAA
|
YDIAAG
|
47
|
1111111100944
|
NEOPHE POWDER 376,75 G
|
LNAA
|
YDIABA
|
48
|
1111111100404
|
NORAVID/DEFIBROTIDE (DEFITELIO) 200 MG 10 FLK.
|
Defibrotide
|
YDIA3V
|
49
|
1111111100412
|
OSPOLOT 200 MG 200 TABLET
|
Sultiam
|
YDIA41
|
50
|
1111111100021
|
OSPOLOT 50 MG 200 TABLET
|
Sultiam
|
YDIA01
|
51
|
1111111100472
|
PETNIDAN SAFT 250 MG 250 ML
|
Ethosuximide
|
YDIA4F
|
52
|
1111111100992
|
PHEBURANE 483 MG/G 174 G GRANULE
|
Sodium Phenylbutirate
|
YDIACI
|
53
|
1111111101555
|
PRODETOXONE 1000 MG 1 IMPLANT PELLET
|
Naltrexone Hydrochloride
|
YDIAGA
|
54
|
1111111100096
|
PROGLICEM 100 MG 100 TABLET
|
Diazoxide
|
YDIA0S
|
55
|
1111111100097
|
PROGLICEM 25 MG 100 TABLET
|
Diazoxide
|
YDIA0T
|
56
|
1111111100756
|
REMODULIN ENJ.2,5MG/ML 20 ML AMP.
|
Treprostinil sodyum
|
YDIA7S
|
57
|
1111111100915
|
REMODULIN 5 MG/ML 20 ML AMP.
|
Treprostinil sodyum
|
YDIAAM
|
58
|
1111111100889
|
SODIUM DICHLOROACETATE 50 G POWDER
|
Sodıum dichloroacetat
|
YDIAA3
|
59
|
1111111101518
|
SODIUM PHENYLACETATE AND SODIUM BENZOATE %10/%10 50 ML 1 VIAL
|
Sodyum Fenil Asetat +sodyum benzoat
|
YDIA7G
|
60
|
1111111101517
|
SPINRAZA 12 MG/5 ML 1 VIAL
|
Nusinersen
|
YDIAFU
|
SIRA
NO
|
BARKOD
|
İLACIN ADI
|
ETKİN MADDE
|
YDI KODU
|
61
|
1111111101528
|
TETMODIS 25 MG 112 TABLETS (*)
|
Tetrabenazine
|
YDIA3M
|
62
|
1111111101575
|
TETRABENAZINE 25 MG 112 TABLETS (*)
|
Tetrabenazine
|
YDIA3M
|
63
|
1111111101709
|
TETRABENAZINE 25 MG 30 TABS-ALHAVI SCORED TABLET
|
Tetrabenazine
|
YDIA3M
|
64
|
1111111101572
|
TETRABENZ 25 MG 112 TABLETS (*)
|
Tetrabenazine
|
YDIA3M
|
65
|
1111111100323
|
THIOLA 100 MG 100 TABLET
|
Tiopronin
|
YDIA0X
|
66
|
1111111101321
|
TRANSLARNA 1000MG 30 SACHETS
|
Ataluren
|
YDIAGE
|
67
|
1111111101445
|
TRANSLARNA 125 MG 30 SACHETS
|
Ataluren
|
YDIAGF
|
68
|
1111111101320
|
TRANSLARNA 250 MG 30 SACHETS
|
Ataluren
|
YDIAGG
|
69
|
1111111101723
|
TRISUVA 10 MG/ML 10 ML (100 MG) VIAL
|
Treprostinil sodyum
|
YDIAAM
|
70
|
1111111101722
|
TRISUVA 5 MG/ML 10 ML (50 MG) VIAL
|
Treprostinil sodyum
|
YDIA7S
|
71
|
1111111101010
|
VELETRI 0.5 MG 1 VIAL
|
Epoprostenol
|
YDIACT
|
72
|
1111111101011
|
VELETRI 1.5 MG 1 VIAL
|
Epoprostenol
|
YDIACU
|
73
|
1111111101181
|
VESANOID 10 MG 100 CAP
|
Tretionin
|
YDIAEK
|
74
|
1111111101356
|
VYNDAQEL 20 MG 30 CAPS.
|
Tafamidis (as meglumine)
|
YDIA9Q
|
75
|
1111111101672
|
WHAN IN NALTREXONE 50 MG 30 TB
|
Naltrexone hydrochloride
|
YDIAC6
|
76
|
1111111100389
|
XENAZINE 25 MG 112 TABLET
|
Tetrabenazine
|
YDIA3M
|
77
|
1111111101777
|
Y-IMMUNEX (GAMMA IMMUNEX) VIAL 100 MCG/0,5 ML (INJECTION,SOLUTION)
|
Interferon gamma
|
YDIA13
|
78
|
1111111100475
|
ZARONTIN 250 MG/5 ML 200 ML SUSP.
|
Ethosuximide
|
YDIA4F
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