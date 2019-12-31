SGK, yurt dışından temin edilecek ilaçları açıkladı

SGK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama

Yurt dışından ilaç temini için öncelikli şart T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ithalat için onay vermesidir. Bu onaydan muaf olan ilaç ve endikasyonları Kurum tarafından yayınlanmaktadır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan Yurtdışı Aktif İlaç Listesi için tıklayınız.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "Yurtdışı İlaç Listesi"'nde yer alan ilaçlar için ICD-10 kodu, tanı kodu ve varsa açıklamalar ile ilaç kullanım raporunda yer alan ICD-10 kodu, tanı kodu ve açıklamalar uyumlu olmalıdır.

Reçete tarihi, rapor tarihi ile aynı veya o tarihten sonraki bir tarih olmalıdır. Reçete tarihi rapor tarihinden önce olamaz.

Reçeteler düzenlendiği tarihten itibaren 56 gün geçerlidir.

Yurtdışı ilaçlar "verilebileceği tarih"'ten 1 ay önce reçete edilebilir (yatan hasta reçeteleri hariç).

01/11/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete ve ilaç kullanım raporları elektronik olmalıdır. Bu tarihten önce düzenlenen ve elektronik olmayan ilaç kullanım raporları süresi bitimine kadar geçerlidir.

TEDARİK EDİLEN İLAÇ LİSTESİ

SIRA NO BARKOD İLACIN ADI ETKİN MADDE YDI KODU 1 1111111100026 AMMONAPS 500 MG 250 TABLET Sodium phenylbutyrate YDIA03 2 1111111100446 AMMONAPS 940 MG/G 266 G GRANUL Sodium phenylbutyrate YDIA4B 3 1111111100736 AMMONUL 50 ML 1 AMPUL Sodyum Fenil Asetat +sodyum benzoat YDIA7G 4 1111111101573 APO-TETRABENAZINE 25 MG 100 TB (*) Tetrabenazine YDIA3M 5 1111111100725 ATRIANCE INFUSION LOSUNG 250 MG/ML 6 AMP. Nelarabin YDIA7B 6 1111111101639 BENAPEX 550 TABLETS LNAA YDIAAG 7 1111111101638 BENAPEX POWDER 377 GRAM LNAA YDIABA 8 1111111101269 BRONCHITOL 40 MG 280 CAPSULES Mannitol YDIAF4 9 1111111101036 CAPRELSA 100 MG 30 TABLET Vandetanib YDIADA 10 1111111100975 CAPRELSA 300 MG 30 TABLET Vandetanib YDIAC3 11 1111111100975 CAPTIMER 100 MG 50 DRJ. Tiopronin YDIA0X 12 1111111100112 CAPTIMER 250 MG 100 DRJ. Tiopronin YDIA0Z 13 1111111101636 CEVIMELINE HYDROCHLORIDE 30 MG 100 CAPSUL Cevimeline hydrochloride YDIA2R 14 1111111101552 CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT 250 MG 100 CAPSUL Chenodeoxycholic Acid YDIA8V 15 1111111101801 CLOBIUM 10 (CLOBAZAM 10 MG SCORED 60 TABLET) Clobazam YDIA79 16 1111111101666 CLOFRITIS 10 MG 100 TABLET Clobazam YDIA79 17 1111111101089 COMETRIQ 4 ADET 140 MG (7X80 MG KAPSÜL ve 21X20 MG KAPSÜL ) Cabozantinib YDIAEJ 18 1111111100210 CYSTADENE 180 G TOZ Betaine anhydrous YDIA1X 19 1111111100213 CYSTAGON 150 MG 100 TABLET Cysteamine Bitartarate YDIA1Z 20 1111111100215 CYSTAGON 50 MG 100 TABLET Cysteamine Bitartarate YDIA21

SIRA NO BARKOD İLACIN ADI ETKİN MADDE YDI KODU 21 1111111101708 DESTOXICAN 50 MG 60 TB Naltrexone hydrochloride YDIAC6 22 1111111101515 ERIOLAN 50 MG 1 VIAL (*) Melphalan YDIA00 23 1111111101802 ETHOSUXIMIDE-ALHAVI 250MG/5 ML (240 ML) SYRUP Ethosuximide YDIA4F 24 1111111101309 ETHYLEX 50 MG 28 TABLETS Naltrexone hydrochloride YDIAC6 25 1111111100280 EVOXAC 30 MG 100 TABLET Cevimelin Hydrochloride YDIA2R 26 1111111101351 FEINARDON 25 MG 112 TB Tetrabenazine YDIA3M 27 1111111101488 FOSCARNET GEMEPE 25MG/ML 250ML 1 VIAL Foscarnet Sodyum YDIA54 28 1111111100300 FRISIUM 10 MG 30 TABLET Clobazam YDIA79 29 1111111100041 GUTRON 2.5 MG 50 TABLET Midodrin YDIA0B 30 1111111100036 GUTRON 5 MG 50 TABLET Midodrin YDIA09 31 1111111100924 HALAVEN 0,44 MG/ML 2 ML 1 VIAL Eribulin mesylate YDIAAU 32 1111111101041 ICLUSIG 15 MG 60 TABLET Ponatinib YDIADF 33 1111111101042 ICLUSIG 45 MG 30 TABLET Ponatinib YDIADG 34 1111111100110 IMUKIN 0,1 MG 5 VİAL Interferon gamma YDIA13 35 1111111100121 IMUKIN 0.1 MG 6 AMP. Interferon Gamma YDIA13 36 1111111100272 LYSODREN 500 MG 100 CAPSULES Mitotane YDIA2O 37 1111111101553 MELPHALAN 50 MG 1 INJECTION (*) Melphalan YDIA00 38 1111111101764 MELPHALAN SUN 50 MG POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION INJECTION/INFUSION Melphalan YDIA00 39 1111111101768 MELPHALAN TILLOMED 50 MG 1 INJECTION Melphalan YDIA00 40 1111111101650 MEXIL CAPSULE 200 MG 100 CAPSUL Mexiletine hydrochloride YDIA9B

SIRA NO BARKOD İLACIN ADI ETKİN MADDE YDI KODU 41 1111111101008 MEXILETINE HCL 200 MG 100 CAPSULES Mexiletine hydrochloride YDIA9B 42 1111111100799 MULTAQ 400 MG 60 TABLET Dronedarone hydrochloride YDIA8G 43 1111111101729 NALTREXONE 765 MG 5 IMPLANTATION TABLET Naltrexone Hydrochloride YDIAGA 44 1111111101506 NALTREXONE HYDROCHLORIDE 50 MG 30 TB. Naltrexone hydrochloride YDIAC6 45 1111111101735 NALTREXONE-ALHAVI 50 MG 100 CAPSULE Naltrexone hydrochloride YDIAC6 46 1111111100909 NEOPHE 685 MG 550 TABLET LNAA YDIAAG 47 1111111100944 NEOPHE POWDER 376,75 G LNAA YDIABA 48 1111111100404 NORAVID/DEFIBROTIDE (DEFITELIO) 200 MG 10 FLK. Defibrotide YDIA3V 49 1111111100412 OSPOLOT 200 MG 200 TABLET Sultiam YDIA41 50 1111111100021 OSPOLOT 50 MG 200 TABLET Sultiam YDIA01 51 1111111100472 PETNIDAN SAFT 250 MG 250 ML Ethosuximide YDIA4F 52 1111111100992 PHEBURANE 483 MG/G 174 G GRANULE Sodium Phenylbutirate YDIACI 53 1111111101555 PRODETOXONE 1000 MG 1 IMPLANT PELLET Naltrexone Hydrochloride YDIAGA 54 1111111100096 PROGLICEM 100 MG 100 TABLET Diazoxide YDIA0S 55 1111111100097 PROGLICEM 25 MG 100 TABLET Diazoxide YDIA0T 56 1111111100756 REMODULIN ENJ.2,5MG/ML 20 ML AMP. Treprostinil sodyum YDIA7S 57 1111111100915 REMODULIN 5 MG/ML 20 ML AMP. Treprostinil sodyum YDIAAM 58 1111111100889 SODIUM DICHLOROACETATE 50 G POWDER Sodıum dichloroacetat YDIAA3 59 1111111101518 SODIUM PHENYLACETATE AND SODIUM BENZOATE %10/%10 50 ML 1 VIAL Sodyum Fenil Asetat +sodyum benzoat YDIA7G 60 1111111101517 SPINRAZA 12 MG/5 ML 1 VIAL Nusinersen YDIAFU