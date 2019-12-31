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SGK, yurt dışından temin edilecek ilaçları açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt dışından temin edilen 78 kalem ilacı açıkladı
 31 Aralık 2019 15:47
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SGK, yurt dışından temin edilecek ilaçları açıkladı

SGK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama

Yurt dışından ilaç temini için öncelikli şart T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ithalat için onay vermesidir. Bu onaydan muaf olan ilaç ve endikasyonları Kurum tarafından yayınlanmaktadır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan Yurtdışı Aktif İlaç Listesi için tıklayınız.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "Yurtdışı İlaç Listesi"'nde yer alan ilaçlar için ICD-10 kodu, tanı kodu ve varsa açıklamalar ile ilaç kullanım raporunda yer alan ICD-10 kodu, tanı kodu ve açıklamalar uyumlu olmalıdır.

Reçete tarihi, rapor tarihi ile aynı veya o tarihten sonraki bir tarih olmalıdır. Reçete tarihi rapor tarihinden önce olamaz.

Reçeteler düzenlendiği tarihten itibaren 56 gün geçerlidir.

Yurtdışı ilaçlar "verilebileceği tarih"'ten 1 ay önce reçete edilebilir (yatan hasta reçeteleri hariç).

01/11/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete ve ilaç kullanım raporları elektronik olmalıdır. Bu tarihten önce düzenlenen ve elektronik olmayan ilaç kullanım raporları süresi bitimine kadar geçerlidir.

TEDARİK EDİLEN İLAÇ LİSTESİ

SIRA

NO

BARKOD

İLACIN ADI

ETKİN MADDE

YDI KODU

1

1111111100026

AMMONAPS 500 MG 250 TABLET

Sodium phenylbutyrate

YDIA03

2

1111111100446

AMMONAPS 940 MG/G 266 G GRANUL

Sodium phenylbutyrate

YDIA4B

3

1111111100736

AMMONUL 50 ML 1 AMPUL

Sodyum Fenil Asetat +sodyum benzoat

YDIA7G

4

1111111101573

APO-TETRABENAZINE 25 MG 100 TB (*)

Tetrabenazine

YDIA3M

5

1111111100725

ATRIANCE INFUSION LOSUNG 250 MG/ML 6 AMP.

Nelarabin

YDIA7B

6

1111111101639

BENAPEX 550 TABLETS

LNAA

YDIAAG

7

1111111101638

BENAPEX POWDER 377 GRAM

LNAA

YDIABA

8

1111111101269

BRONCHITOL 40 MG 280 CAPSULES

Mannitol

YDIAF4

9

1111111101036

CAPRELSA 100 MG 30 TABLET

Vandetanib

YDIADA

10

1111111100975

CAPRELSA 300 MG 30 TABLET

Vandetanib

YDIAC3

11

1111111100975

CAPTIMER 100 MG 50 DRJ.

Tiopronin

YDIA0X

12

1111111100112

CAPTIMER 250 MG 100 DRJ.

Tiopronin

YDIA0Z

13

1111111101636

CEVIMELINE HYDROCHLORIDE 30 MG 100 CAPSUL

Cevimeline hydrochloride

YDIA2R

14

1111111101552

CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT 250 MG 100 CAPSUL

Chenodeoxycholic Acid

YDIA8V

15

1111111101801

CLOBIUM 10 (CLOBAZAM 10 MG SCORED 60 TABLET)

Clobazam

YDIA79

16

1111111101666

CLOFRITIS 10 MG 100 TABLET

Clobazam

YDIA79

17

1111111101089

COMETRIQ 4 ADET 140 MG (7X80 MG KAPSÜL ve 21X20 MG KAPSÜL )

Cabozantinib

YDIAEJ

18

1111111100210

CYSTADENE 180 G TOZ

Betaine anhydrous

YDIA1X

19

1111111100213

CYSTAGON 150 MG 100 TABLET

Cysteamine Bitartarate

YDIA1Z

20

1111111100215

CYSTAGON 50 MG 100 TABLET

Cysteamine Bitartarate

YDIA21

SIRA

NO

BARKOD

İLACIN ADI

ETKİN MADDE

YDI KODU

21

1111111101708

DESTOXICAN 50 MG 60 TB

Naltrexone hydrochloride

YDIAC6

22

1111111101515

ERIOLAN 50 MG 1 VIAL (*)

Melphalan

YDIA00

23

1111111101802

ETHOSUXIMIDE-ALHAVI 250MG/5 ML (240 ML) SYRUP

Ethosuximide

YDIA4F

24

1111111101309

ETHYLEX 50 MG 28 TABLETS

Naltrexone hydrochloride

YDIAC6

25

1111111100280

EVOXAC 30 MG 100 TABLET

Cevimelin Hydrochloride

YDIA2R

26

1111111101351

FEINARDON 25 MG 112 TB

Tetrabenazine

YDIA3M

27

1111111101488

FOSCARNET GEMEPE 25MG/ML 250ML 1 VIAL

Foscarnet Sodyum

YDIA54

28

1111111100300

FRISIUM 10 MG 30 TABLET

Clobazam

YDIA79

29

1111111100041

GUTRON 2.5 MG 50 TABLET

Midodrin

YDIA0B

30

1111111100036

GUTRON 5 MG 50 TABLET

Midodrin

YDIA09

31

1111111100924

HALAVEN 0,44 MG/ML 2 ML 1 VIAL

Eribulin mesylate

YDIAAU

32

1111111101041

ICLUSIG 15 MG 60 TABLET

Ponatinib

YDIADF

33

1111111101042

ICLUSIG 45 MG 30 TABLET

Ponatinib

YDIADG

34

1111111100110

IMUKIN 0,1 MG 5 VİAL

Interferon gamma

YDIA13

35

1111111100121

IMUKIN 0.1 MG 6 AMP.

Interferon Gamma

YDIA13

36

1111111100272

LYSODREN 500 MG 100 CAPSULES

Mitotane

YDIA2O

37

1111111101553

MELPHALAN 50 MG 1 INJECTION (*)

Melphalan

YDIA00

38

1111111101764

MELPHALAN SUN 50 MG POWDER

AND SOLVENT FOR SOLUTION INJECTION/INFUSION

Melphalan

YDIA00

39

1111111101768

MELPHALAN TILLOMED 50 MG 1 INJECTION

Melphalan

YDIA00

40

1111111101650

MEXIL CAPSULE 200 MG 100 CAPSUL

Mexiletine hydrochloride

YDIA9B

SIRA

NO

BARKOD

İLACIN ADI

ETKİN MADDE

YDI KODU

41

1111111101008

MEXILETINE HCL 200 MG 100 CAPSULES

Mexiletine hydrochloride

YDIA9B

42

1111111100799

MULTAQ 400 MG 60 TABLET

Dronedarone hydrochloride

YDIA8G

43

1111111101729

NALTREXONE 765 MG 5 IMPLANTATION TABLET

Naltrexone Hydrochloride

YDIAGA

44

1111111101506

NALTREXONE HYDROCHLORIDE 50 MG 30 TB.

Naltrexone hydrochloride

YDIAC6

45

1111111101735

NALTREXONE-ALHAVI 50 MG 100 CAPSULE

Naltrexone hydrochloride

YDIAC6

46

1111111100909

NEOPHE 685 MG 550 TABLET

LNAA

YDIAAG

47

1111111100944

NEOPHE POWDER 376,75 G

LNAA

YDIABA

48

1111111100404

NORAVID/DEFIBROTIDE (DEFITELIO) 200 MG 10 FLK.

Defibrotide

YDIA3V

49

1111111100412

OSPOLOT 200 MG 200 TABLET

Sultiam

YDIA41

50

1111111100021

OSPOLOT 50 MG 200 TABLET

Sultiam

YDIA01

51

1111111100472

PETNIDAN SAFT 250 MG 250 ML

Ethosuximide

YDIA4F

52

1111111100992

PHEBURANE 483 MG/G 174 G GRANULE

Sodium Phenylbutirate

YDIACI

53

1111111101555

PRODETOXONE 1000 MG 1 IMPLANT PELLET

Naltrexone Hydrochloride

YDIAGA

54

1111111100096

PROGLICEM 100 MG 100 TABLET

Diazoxide

YDIA0S

55

1111111100097

PROGLICEM 25 MG 100 TABLET

Diazoxide

YDIA0T

56

1111111100756

REMODULIN ENJ.2,5MG/ML 20 ML AMP.

Treprostinil sodyum

YDIA7S

57

1111111100915

REMODULIN 5 MG/ML 20 ML AMP.

Treprostinil sodyum

YDIAAM

58

1111111100889

SODIUM DICHLOROACETATE 50 G POWDER

Sodıum dichloroacetat

YDIAA3

59

1111111101518

SODIUM PHENYLACETATE AND SODIUM BENZOATE %10/%10 50 ML 1 VIAL

Sodyum Fenil Asetat +sodyum benzoat

YDIA7G

60

1111111101517

SPINRAZA 12 MG/5 ML 1 VIAL

Nusinersen

YDIAFU

SIRA

NO

BARKOD

İLACIN ADI

ETKİN MADDE

YDI KODU

61

1111111101528

TETMODIS 25 MG 112 TABLETS (*)

Tetrabenazine

YDIA3M

62

1111111101575

TETRABENAZINE 25 MG 112 TABLETS (*)

Tetrabenazine

YDIA3M

63

1111111101709

TETRABENAZINE 25 MG 30 TABS-ALHAVI SCORED TABLET

Tetrabenazine

YDIA3M

64

1111111101572

TETRABENZ 25 MG 112 TABLETS (*)

Tetrabenazine

YDIA3M

65

1111111100323

THIOLA 100 MG 100 TABLET

Tiopronin

YDIA0X

66

1111111101321

TRANSLARNA 1000MG 30 SACHETS

Ataluren

YDIAGE

67

1111111101445

TRANSLARNA 125 MG 30 SACHETS

Ataluren

YDIAGF

68

1111111101320

TRANSLARNA 250 MG 30 SACHETS

Ataluren

YDIAGG

69

1111111101723

TRISUVA 10 MG/ML 10 ML (100 MG) VIAL

Treprostinil sodyum

YDIAAM

70

1111111101722

TRISUVA 5 MG/ML 10 ML (50 MG) VIAL

Treprostinil sodyum

YDIA7S

71

1111111101010

VELETRI 0.5 MG 1 VIAL

Epoprostenol

YDIACT

72

1111111101011

VELETRI 1.5 MG 1 VIAL

Epoprostenol

YDIACU

73

1111111101181

VESANOID 10 MG 100 CAP

Tretionin

YDIAEK

74

1111111101356

VYNDAQEL 20 MG 30 CAPS.

Tafamidis (as meglumine)

YDIA9Q

75

1111111101672

WHAN IN NALTREXONE 50 MG 30 TB

Naltrexone hydrochloride

YDIAC6

76

1111111100389

XENAZINE 25 MG 112 TABLET

Tetrabenazine

YDIA3M

77

1111111101777

Y-IMMUNEX (GAMMA IMMUNEX) VIAL 100 MCG/0,5 ML (INJECTION,SOLUTION)

Interferon gamma

YDIA13

78

1111111100475

ZARONTIN 250 MG/5 ML 200 ML SUSP.

Ethosuximide

YDIA4F
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