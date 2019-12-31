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Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat

Türkiye'nin yerli otomobiline her kesim hayran kalırken ön taleplerin tek elden toplanması için de çalışma başlatıldı. TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor. Birlik odalara yazı gönderecek
 31 Aralık 2019 16:08
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Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat

Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak. Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor.

TOBB YAZI GÖNDERECEK

TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. 81 il, 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın üst kuruluşu olan TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun her yerinden gelen yerli otomobil alım talepleri nedeniyle başlatılacak ön alım kampanyasının, yerli ve milli otomobile destek olacağını söyledi.

Burkay, "Bu kampanya tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak" dedi.

TESLA DA ÖN SİPARİŞ TOPLADI

Oda ve borsa başkanları ön ödeme uygulamasının Tesla'nın modellerinde yapıldığını belirterek, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, tanıtımının üzerinden bir hafta geçmeden 200 bin ön sipariş almıştı.

BURSA'DA BAYRAM HAVASI

Fabrikanın Bursa'da kurulacak olması da şehirde heyecan yarattı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kentin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla bu tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini söyledi. Burkay, "Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiyemizin milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissettirecektir" dedi.

Yerli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduklarını ve yatırımın Bursa'ya kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Burkay, "Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve bu tür makro yatırımları kente kazandırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yerli otomobil projemiz için de güçlü bir altyapı oluşturdu" dedi.

ZORLU: HOLDİNG'İN BÜTÜN ARAÇLARI YERLİ OLACAK

TOGG ortaklarından olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da kendi şirketlerinde kullanılan bin kadar binek otomobilinin tamamının yerli araçla değiştirileceğini söyledi.

OTOYOLLAR DA AKILLANACAK

Türkiye'nin Otomobili piyasaya çıktığında şehircilik anlayışını da dönüştürecek. Yollar, yerli aracın sahip olduğu son teknoloji navigasyonlara uydurulacak. Yerli otomobil ile Türkiye'nin 'yol mühendisliği' alanında da önemli aşama kaydedilecek. Otomobilin teknolojisiyle uyumlu şekilde yapay zeka ile entegre çalışan otoyollar üzerine çalışmalar hız kazandı. Akıllı otobanlar ve konuşan tabelalar ile olası kazaların önüne geçmek için sürücülere anlık ikazlar verilecek.

BİRÇOK SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

Otomobil üreticilerinin açıkladığı üretim planlarına göre; 2022'ye kadar dünya genelinde 100 yeni elektrikli araç modeli satışa sunulacak. 2030'da ise küresel araç imalatının yüzde 40'ı elektrikli, yüzde 46'sı hibrit araç olacak. Yerli otomobil ile Türkiye, dünyadaki dönüşüme ayak uydurmuş yeni bir oyuncu olacak.

Otomobilin getireceği değişimlerden biri de benzin istasyonlarının şarj istasyonlarına dönüşmesi olacak. Gerekli batarya teknolojisinin kamuözel işbirliği ile geliştirilmesi için düğmeye basıldı.

Geliştirilen pil teknolojileri otomotivin yanında birçok sektörü de etkileyecek. Türkiye'de 1.000 civarında bulunan şarj istasyonlarının sayısı kısa zamanda artacak. 2022 sonrasında özellikle İstanbul- Ankara arasındaki otoyollardayüzlerce şarj istasyonu kurulacak.

Betül USTA - İbrahim ACAR
Sabah
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