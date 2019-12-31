1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarihi ilçe bu yıl nüfusunun 26 katı turist ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Karabük'ün 50 bin nüfuslu Safranbolu ilçesini, bu yıl 1 milyon 300 bini aşkın turist ziyaret etti
 31 Aralık 2019 16:15
Yazdır
Tarihi ilçe bu yıl nüfusunun 26 katı turist ağırladı

Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan 50 bin nüfuslu Safranbolu ilçesi, bu yıl 1 milyon 300 bini aşkın turisti ağırladı.

''Safranbolu'da Zaman'' belgeseliyle 1977'de koruma ve turizm alanında ilk adımlarını atan ilçe, 17 Aralık 1994'te UNESCO'ya alındıktan sonra turist ağırlamaya başladı.

Aradan geçen 25 senede yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, tarihi konaklarıyla ünlü ilçe, dünyadaki kültür turizminin en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen ''müze kent'' konumundaki ilçe, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkenin her köşesinden ağırladığı yerli ziyaretçilerin yanı sıra Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi dünyanın her bölgesinden turistlerin akınına uğruyor.

- "Turizm ivmesini her geçen gün artırıyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm ivmesini her geçen gün önemli oranda artırdıklarını söyledi.

İlçenin yaklaşık 4 bin yatak kapasitesi bulunduğunu ve bunun da kontrollü şekilde artırıldığını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu sadece ülkemizin değil dünyanın önemli bir eseridir. Yüzyıllardır korunarak hep gelecek kuşaklara aktarılmış. Şimdi biz de koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Yılın 365 gününde yerli ve yabancı misafirleri Safranbolu'da ağırladıklarına işaret eden Ürkmezer, "Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden yerli ve yabancı misafirlerimiz bölgeye geliyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini onlara sunuyoruz. Bu yıl ilçemize yaklaşık 350 bin konaklamalı misafirimiz geldi. Bu rakam günübirlikçilerle 1 milyon 300 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da yabancı turist potansiyeline bakıldığında Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerin ağırlıkta olduğunu bildiren Ürkmezer, ilçenin otelleri, konakları, hanları ve hamamları, kanyonları, cam terası, mağarası, gölleri ve tarihi çarşısıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı sürdüreceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı
31 Aralık 2019 17:55		 Lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük
31 Aralık 2019 17:18
Meyve bileşenlerinden üretildi: Mor bazlama
31 Aralık 2019 16:58		 Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası
31 Aralık 2019 16:40
İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı
31 Aralık 2019 15:53		 Durdurmaya çalıştığı otomobil üzerinden geçti
31 Aralık 2019 15:42
Bu şehirde içme suyunda yüzde 50 indirim yapıldı
31 Aralık 2019 15:16		 Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı
31 Aralık 2019 14:40
Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek
31 Aralık 2019 14:13		 Adanalılar yılbaşında boru ve açma kebabını tercih ediyor
31 Aralık 2019 13:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 89,2 milyar lira17:55 - Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı17:45 - 'Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşamayız'17:39 - Gezi Parkı davasında reddi hakim talepleri geri çevrildi17:36 - Hazine ocak-mart döneminde 73,8 milyar borçlanacak17:34 - Yılın son gününde altın fiyatları17:33 - DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi, Burdur'da yakalandı17:29 - Karabük'te 2019'da FETÖ'den bin 778 kişiye işlem yapıldı17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:23 - İmamın çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor
17:23 - Hava Harp Okulundaki askeri öğrenciler esas hakkındaki savunmalarını tamamladı17:21 - 2019'un büyük ikramiyesi hazineye devredildi17:18 - Lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük17:05 - İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının bilançosunu açıkladı16:58 - Meyve bileşenlerinden üretildi: Mor bazlama16:52 - Acun Ilıcalı TV8'e için eleman alacak...Peki şartlar neler?16:40 - Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası16:25 - Eğitim gördüğü kursta 3 yıl sonra işaret dili öğretiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
Araç muayene ücretlerine zam
2020 yılı, tüm kamu personeli için, genel mal bildirimi yılı
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi şeyler için konforu bırakabilmek 2
işte türkiye'nin otomobili 4
atiye 3
şiir 2
özel sektör 2
the irishman 1
sevda yüklü kervanlar 1
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
Sana layık kul olamadık 1
ilgisiz erkek 5
SON İLANLAR
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam